(P) Salubrizare 5: Beneficiile colectării selective a deșeurilor asupra mediului înconjurător

31 ian. 2026, 20:01, Diverse
Colectarea selectivă a deșeurilor este una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea poluării. Potrivit reprezentanților Salubrizare 5, această măsură aduce multiple beneficii atât pentru comunitate, cât și pentru natură.

Printre avantajele colectării selective se numără:

  • Economisim materie prima si energie;
  • Reducem poluarea aerului si a apei;
  • Imbunatatim conditiile de igiena urbana;
  • Reducem costul de productie al ambalajelor;
  • Reducem cantitatile de deseuri ce ajung la depozit;
  • Se diminuează semnificativ costurile și protejăm natura;
  • Se evită amenzile aplicabile pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare;
  • Ajutați la conservarea resurselor naturale ale pământului;
  • Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă;
  • Se reduce poluarea poluanți din aer, apă și sol, precum și a mediului înconjurător;
  • Se reduce consumul de energie și se conservă resursele naturale;
  • Ajută la menținerea unui mediu mai curat.

Foto: Facebook / Primăria Sectorului 5

