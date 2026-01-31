Raed Arafat vine cu avertismente asupra impactului rețelelor sociale la tineri: „Dacă nu se iau măsuri…”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a lansat un avertisment cu privire la rețelele sociale și impactul pe care îl au asupra copiilor, iar lipsa de acțiune în acest domeniu poate avea consecințe grave.

Privind mesajul publicat pe Facebook prin care cere reglementarea accesului copiilor la rețele de socializare, Raed Arafat a spus: „eu am scris postarea respectivă mai mult că persoană fizică, adică chiar la ceva care îl cred personal, nu neapărat având poziția de șef al DSU-ului”.

El a declarat la Digi24 că există o legătură tot mai evidentă între comportamentul copiilor și accesul lor la rețelele sociale: „Ne confruntăm cu situații care pot fi corelate clar cu rețelele de socializare și cu accesul excesiv și manipulat a copiilor și a adolescenților pe aceste rețele”.

Raed Arafat vine cu avertismente asupra impactului rețelelor sociale la tineri

Acesta a subliniat riscurile la care se supune societate dacă nu sunt luate măsuri. „Dacă nu se iau măsuri de limitare, de, hai să zicem, reglementare a accesului la aceste rețele de socializare, noi riscăm că generațiile viitoare să aibă probleme foarte mari de integrare în societate și să aibă probleme foarte mari de comportament în societate, mai ales după ce devin adulți. Dacă noi nu suntem atenți că suntem deja la ceasul al 12-lea, clar că ne vom confrunta cu probleme foarte grave în viitor și care vor avea un impact social care cred că nici nu putem să ne închipuim la acest moment care va fi nivelul nu”, a declarat oficialul, potrivit Mediafax.

Raed Arafat a vorbit și despre cazurile de agresiuni în care au fost implicați minori: „Nu că mă speria, este de îngrijorat, adică mă îngrijorează, pentru că, într-adevăr, vârstele respective sunt vârste în care copiii, în mod normal, îi găsești la joacă, nu la agresiuni”.

