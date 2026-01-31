Suma colosală cu care se vinde o monedă din perioada Republicii Socialiste România. Ajunge și la 3.000 de lei pe OLX

În anul 1982, în Republica Socialistă România, moneda principală era leul (ROL), divizat în bani. Ele includeau valorile de 5, 10, 15 și 25 de bani, emise din aluminiu. În anul 2026, moneda de 25 de bani a ajuns să se vândă și cu 3.000 de lei pe OLX.

În anul 1982, a fost emisă și o monedă comemorativă de argint de 100 lei pentru a marca 2050 de ani de la crearea statului dac și era dedicată lui Burebista. Toate monedele care se aflau în circulație la acea dată purtau stema Republicii Socialiste România, relatează Libertatea.

Suma colosală cu care se vinde o monedă din perioada Republicii Socialiste România

Moneda de 25 de bani a fost în circulație mai mult de un sfert de secol. Deși a avut un tiraj mare, în zilele noastre doar colecționarii mai dețin câteva exemplare. Moneda înfăţişează soarele răsărind şi un tractor arând cu un plug, iar pe revers stema ţării. Monedele emise între 1952 și 1982 au avut curs legal până la 31 decembrie 1996.

Bancnota de 20 de lei la mare căutare

De asemenea, și bancnota de 20 de lei, emisă de Banca Națională a României pe 1 decembrie 2021, a devenit una dintre cele mai râvnite din România. Deși este un mijloc legal de plată și se află în circulație, raritatea acesteia o face extrem de valoroasă pentru colecționari, care sunt dispuși să plătească sume impresionante pentru un exemplar în stare impecabilă.

