🚨 Alertă. Mai multe explozii au fost raportate la Teheran și în mai multe orașe din Iran

Exploziile au zguduit Iranul de sâmbătă dimineață, 31 ianuarie 2026, chiar pe fondul tensiunilor cu Statele Unite care și-au sporit prezența militară în Goful Persic. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că a trimis o „armadă” către Iran și că a impus un ultimatum regimului de la Teheran să renunțe la programul de înarmare nucleară. Oficialii iranieni au comunicat deja că au respins îndemnul liderului de la Casa Albă.

Au fost raportate explozii la Teheran, Bandar, Abbas, Qom și Ahvaz, ceea ce a provocat un val de speculații online privind începerea bombardamentului SUA asupra Iranului, informează Clash Report.. Autoritățile iraniene au declarat că exploziile au fost provocate de scurgeri de gaze în multiple orașe ale țării, iar oficialii israelieni au negat orice fel de implicare, citează Times of Israel.

Israelul a condus în cursul zilei de azi un bombardament în Fâșia Gaza, rezultând uciderea a 28 de palestinieni. De la încheierea armistițiului, 524 de palestinieni au fost uciși în urma atacurilor israeliene după ce guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu a acuzat Hamas pentru încălcarea acordului de încetarea focului.

Bilanț: 1 mort și 14 răniți în Bandar Abbas

Reuters raportează că în urma exploziei din portul iranian Bandar Abbas, o persoană a fost ucisă și alte 14 au fost rănite. Agenția de știri Tasnim transmite că presupusele rapoarte că ar fi fost vizat un comandant naval al Gărzii Revoluționare ar fi „false”.

În aprilie 2025, o serie de explozii cauzate de scurgerile de gaze au provocat rănirea sau uciderea a peste 1.000 de oameni.

Surse neoficiale: Trump ar putea ataca Iranul în acest weekend

Potrivit unor surse neoficiale, SUA se pregătește să atace Iranul duminică, 1 februarie 2026, cu scopul de a declanșa răsturnarea regimului clerical aflat la conducerea țării de la Revoluția Islamică din 1979. Înalți oficiali militari americani au avertizat un aliat cheie din Orientul Mijlociu că Trump ar putea autoriza atacuri asupra Iranului chiar duminică.

Planul atacului ar viza bazele militare și nucleare ale Iranului și, eventual, lideri de rang înalt ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, cu scopul de a declanșa o schimbarea a regimului, scrie Dropsitenews. Euronews precizează că Corpul Gărzilor Revoluționare a a anulat un exercițiu militar comun planificat în care participau Iranul, China și Rusia în Strâmtoarea Hormuz. Acesta era planificat să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni.

Sursa Foto: Imagine realizate de martori

Autorul recomandă: Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China