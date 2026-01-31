Prima pagină » Actualitate » Primarul unei localități din Suceava, suspectat de agresiune asupra concubinei și amenințări cu arma. Ancheta vizează cabana sa de vânătoare

31 ian. 2026, 21:17, Actualitate
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este căutat de poliție pentru că pe numele său a fost formulată o acuzație de agresiune domestică.

Agresiunea a avut loc în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, el ar fi agresat-o pe concubina sa, o femeie din Simnicea cu care avea o relație de ceva vreme, dar și pe fiica acesteia, în vârstă de 19 ani.

Acuzații grave la adresa unui primar din Suceava: violență domestică și amenințări cu pistolul

”După acest eveniment, cele două au plecat de la Dragomirna, acolo unde Radu Reziuc are o cabană, dar pe care a trecut-o pe numele concubinei”, relatează Monitorul de Suceava.

În după-amiaza zilei de vineri, cele două au mers la secția de poliție din Salcea, unde au reclamat agresiunea, dar și faptul că primarul comunei le-ar fi amenințat cu un pistol.

În urma reclamației, polițiștii au obținut mandat de percheziție la cabana din Dragomirna și acum căută arma.

Căutări ale armei au loc și în iazul care există în curtea imobilului, iar pentru acest lucru s-a apelat la ajutorul celor de la ISU Suceava.

Deocamdată, Radu Reziuc nu a ajuns în custodia Poliției, iar cabana din Dragomirna a fost deschisă de mama primarului, la percheziții fiind prezent și un avocat care îl reprezintă pe Reziuc.

