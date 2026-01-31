Prima pagină » Știri externe » Ce a discutat omul lui Trump astăzi cu trimisul special al Rusiei

31 ian. 2026, 20:37, Știri externe
Discuțiile pentru negocierile de pace încă continuă între delegația SUA și cea a Rusiei. Trimisul special al Americii, Steve Witkoff, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, și consilierul senior al Casei Albe, Josh Cruenbaum, au participat azi la o discuție cu trimisul special al Rusiei, Kirill Dmitriev.

„Astăzi, în Florida, trimisul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, a avut întâlniri productive și constructive în cadrul efortului de mediere al SUA pentru promovarea unei rezoluții pașnice a conflictului ucrainean.Delegația americană i-a inclus pe trimisul special Steve Witkoff, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, Jared Kushner și consilierul senior al Casei Albe, Josh Gruenbaum.Suntem încurajați de această întâlnire că Rusia lucrează pentru asigurarea păcii în Ucraina și suntem recunoscători pentru conducerea  decisivă a președintelui SUA în căutarea unei păci durabile și de durată.”, a scris pagina de X a emisarului special al SUA.

Până la finalul lunii ianuari 2026, SUA au anunțat că au realizat pași semnificativi pentru încheierea războiului sângeros care a ucis peste 1-2 milion de oameni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că un acord de garanții de securitate din partea SUA a fost finalizat și urmează să fie semnat. Kremlinul s-a arătat deschis negocierilor de pace cu Ucraina, însă, se opune cooperării cu Kievul sub președinția lui Zelenski. Pe 24 februarie 2026 se vor împlini 4 ani de la începerea invaziei ruse a Ucrainei la scară largă.

Sursa Foto: President of Russia

Autorul recomandă: Pacea în Ucraina trece prin Abu Dhabi. Putin recunoaște eforturile de pace ale Emiratelor Arabe înainte de următoarea întâlnire de pe 1 februarie

