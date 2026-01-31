România, fără ministru al Educației de peste o lună. Theodor Paleologu: „Să accepți funcția e un act de inconștiență”

România nu are un ministru al Educației de mai bine de o lună, după demisia lui Daniel David, iar Ilie Bolojan a preluat interimatul. În acest context, profesorul Theodor Paleologu a declarat că acceptarea funcției de ministru al Educației reprezintă „un act de inconștiență”, din cauza modului în care educația și cultura sunt tratate la nivelul societății.

Invitat la B1 TV, Paleologu a declarat că funcția nu presupune curaj, ci un risc politic major. Profesorul a mai spus că nu a înțeles decizia lui Daniel David de a accepta funcția, în condițiile în care era rectorul uneia dintre cele mai importante universități din țară.

„Nu e un act de curaj, e un act de inconștiență (să accepți să fii ministru al Educației). Îmi amintesc că am spus, când a fost numit dl David ministru, că nu-l înțeleg. Când ești rector al uneia dintre cele mai importante universități din țară, ce sens are să fii ministru? N-are niciun sens… Dl psiholog (Daniel David e psiholog) a avut o problemă – nu înțeleg – de natură emoțională, ambiție, inconștiență… N-am înțeles prea bine ce-a fost în capul lui. Ar trebui să se ducă la psiholog dl David. Probabil o face, sunt convins c-o face, că orice psiholog serios face în permanență genul ăsta de igienă psihică și oricine ar trebui să facă lucrul ăsta. Dar e inconștiență să te bagi la un asemenea minister, e absolut de groază, sinucidere garantată!”, a declarat Theodor Paleologu.

Paleologu a vorbit și despre problemele grave din sistemul educațional. El a povestit că, într-un sat unde a mers să predea, a întrebat unde se află biblioteca pentru a discuta acolo cu elevii. Întrebarea a creat panică, pentru că nimeni nu știa unde este cheia, iar persoana responsabilă nu se afla în localitate.

„E o problemă mai largă. Cred că în societate românească e un mare dispreț pentru educație și cultură. Nu se reduce totul al politicieni, vine din societate”, e concluzia profesorului Theodor Paleologu.

