(P) Salubrizare 5: Echipele de deszăpezire au acționat pe străzile sectorului astfel încât să nu existe incidente

Din momentul în care a început ninsoarea, echipele de deszăpezire din cadrul Societății Salubrizare 5 au acționat pe străzile sectorului și pe trotuare astfel încât să nu existe incidente, anunță Primăria Sectorului 5.

„Prima zi de Crăciun a venit la pachet cu un prim episod de ninsoare în Capitală! Deși pentru cei mici, este cu siguranță o bucurie, colegii noștri au ieșit pe teren încă de la ora 3 dimineața!

Echipele de deszăpezire au acționat pe străzile sectorului nostru și pe trotuare astfel încât să nu existe incidente.

De la apariția zăpezii, 57 de utilaje cu lamă și sărăriță au intervenit pentru a curăța carosabilul. Totodată, peste 80 de colegi se ocupă de la primele ore ale dimineții de copacii căzuți și de îndepărtarea zăpezii de pe aleile din parcuri și de la locurile de joacă. Suntem pregătiți să intervenim indiferent de vreme și o vom face 24/24!”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Primăria Sectorului 5 menționează că are la dispoziție:

peste 200 de operatori manuali, pregătiți să acționeze pe trotuare, alei și zone pietonale

2.500 de tone de material antiderapant clorură de sodiu

57 de utilaje dotate cu lamă și sărăriță

7 utilaje pentru transportul zăpezii

peste 10 tone de material antiderapant clorură de calciu lichidă.

Administrația locală precizează că face tot posibilul ca traficul din Sectorul 5 să se desfășoare în cele mai bune condiții, inclusiv pe timp de iarnă.

De asemenea, societatea Amenajări Edilitare Sector 5 vine în sprijin cu:

peste 150 de operatori manuali

15 freze de zăpadă

10 platforme PRB

6 nacele PRB

2 buldoexcavatoare

„Le mulțumim colegilor care sunt pe teren și intervin în aceste zile pe străzile și trotuarele din sectorul nostru!”, mai transmite primăria Sectorului 5.

