(P) Societatea Salubrizare Sector 5 este pregătită pentru primele ninsori. 64 de utilaje şi peste 200 de oameni asigură deszăpezirea

24 dec. 2025, 19:40, Diverse

Primăria Sectorului 5 anunţă că este pregătită pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit administrației locale, chiar dacă nu va ninge abundent, operatorul de salubritate din sector este pregătit să intervină, în total, cu 64 de utilaje şi peste 200 de oameni.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a verificat stadiul pregătirilor pentru sezonul de iarnă. În acest moment, societatea Salubrizare Sector 5 dispune de:

  • peste 200 de operatori manuali, pregătiți să acționeze pe trotuare, alei și zone pietonale;
  • 2.500 de tone de material antiderapant clorură de sodiu;
  • 57 de utilaje dotate cu lamă și sărăriță;
  • 7 utilaje pentru transportul zăpezii;
  • peste 10 tone de material antiderapant clorură de calciu lichidă.

„Echipele din teren vor acționa permanent, conform planului de iarnă, atât pe străzile principale, cât și pe străzile secundare și între blocuri. Colegii de la Poliția Locală vor fi și ei pregătiți să dirijeze și să fluidizeze traficul îngreunat din cauza condițiilor meteo”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

De asemenea, societatea Amenajări Edilitare Sector 5 pune la dispoziție:

  • peste 150 de operatori manuali;
  • 15 freze de zăpadă;
  • 10 platforme PRB;
  • 6 nacele PRB;
  • 2 buldoexcavatoare.

Cele mai noi