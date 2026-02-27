(P) Salubrizare 5: Importanța respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor

În contextul obiectivelor naționale și europene referitoare la tranziția către economia circulară, autoritățile locale, împreună cu operatorii de salubrizare, subliniază cu fermitate importanța esențială a respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor, transmite Salubrizare Sector 5. Potrivit opreratorului de salubrizare, aceasta constituie un element fundamental pentru creșterea gradului de reciclare și pentru reducerea cantităților de deșeuri depozitate.

„Reciclarea nu este doar o acțiune, ci un pilon strategic indispensabil în gestionarea responsabilă a deșeurilor, având un impact direct asupra protecției mediului, eficientizării costurilor publice și îmbunătățirii calității vieții fiecărei comunități. Este datoria noastră să ne implicăm activ în acest proces, iar modalitățile corecte de colectare selectivă sunt esențiale pentru atingerea acestor obiective”, transmite Salubrizare 5.

Hârtie și carton – Acestea trebuie depuse în recipientele albastre: ziare, reviste, cutii pliate și ambalaje curate din carton sunt câteva exemple de materiale care merită să fie reciclate.

Plastic și metal – Pentru aceste deșeuri, utilizăm recipientele galbene: PET-uri golite și presate, doze de aluminiu, conserve curate și ambalaje din plastic sunt doar câteva dintre solidele motive pentru a ne asigura că acestea sunt colectate separat.

Sticlă – Recipientele verzi sunt destinate sticlelor și borcanelor fără capac, contribuind astfel la o reciclare eficientă a materialelor utilizate.

Deșeuri reziduale – Resturile alimentare și alte deșeuri care nu pot fi reciclate trebuie depuse în recipientele dedicate, asigurându-ne că fluxul de reciclare rămâne neafectat.

Reprezentanții Salubrizare 5 subliniază că este crucial ca deșeurile să fie curate, golite de conținut și plasate în recipientele corespunzătoare pentru a spori eficiența procesului de reciclare. Încercările de a depune deșeurile în mod incorect nu doar că afectează întreg fluxul de valorificare, dar generează, de asemenea, costuri suplimentare care sunt suportate de întreaga comunitate.

BENEFICIILE PENTRU COMUNITATE SUNT EVIDENTE:

Reducerea poluării și protejarea resurselor naturale;

Diminuarea cantităților de deșeuri depozitate, ceea ce contribuie la un mediu mai curat;

Creșterea ratei de reciclare, reflectând progresul pe care îl facem împreună;

Alinierea la standardele europene privind gestionarea deșeurilor, esențială în contextul globalizat de astăzi.

În această misiune comună, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. încurajează fiecare cetățean să manifeste responsabilitate și să se implice activ în procesul de colectare selectivă. Reciclarea reprezintă un parteneriat între administrație și cetățeni, un angajament pe care îl facem împreună pentru viitorul orașului nostru. Prin gesturi simple, dar consecvente, putem construi un sector mai curat, mai sănătos și mai sustenabil.

