Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare 5: Importanța respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor

(P) Salubrizare 5: Importanța respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor

27 feb. 2026, 15:43, Diverse
(P) Salubrizare 5: Importanța respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor

În contextul obiectivelor naționale și europene referitoare la tranziția către economia circulară, autoritățile locale, împreună cu operatorii de salubrizare, subliniază cu fermitate importanța esențială a respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor, transmite Salubrizare Sector 5. Potrivit opreratorului de salubrizare, aceasta constituie un element fundamental pentru creșterea gradului de reciclare și pentru reducerea cantităților de deșeuri depozitate.

„Reciclarea nu este doar o acțiune, ci un pilon strategic indispensabil în gestionarea responsabilă a deșeurilor, având un impact direct asupra protecției mediului, eficientizării costurilor publice și îmbunătățirii calității vieții fiecărei comunități. Este datoria noastră să ne implicăm activ în acest proces, iar modalitățile corecte de colectare selectivă sunt esențiale pentru atingerea acestor obiective”, transmite Salubrizare 5.

Hârtie și carton – Acestea trebuie depuse în recipientele albastre: ziare, reviste, cutii pliate și ambalaje curate din carton sunt câteva exemple de materiale care merită să fie reciclate.

Plastic și metal – Pentru aceste deșeuri, utilizăm recipientele galbene: PET-uri golite și presate, doze de aluminiu, conserve curate și ambalaje din plastic sunt doar câteva dintre solidele motive pentru a ne asigura că acestea sunt colectate separat.

Sticlă – Recipientele verzi sunt destinate sticlelor și borcanelor fără capac, contribuind astfel la o reciclare eficientă a materialelor utilizate.

Deșeuri reziduale – Resturile alimentare și alte deșeuri care nu pot fi reciclate trebuie depuse în recipientele dedicate, asigurându-ne că fluxul de reciclare rămâne neafectat.

Sursa foto: Facebook / Primăria Sectorului 5

Reprezentanții Salubrizare 5 subliniază că este crucial ca deșeurile să fie curate, golite de conținut și plasate în recipientele corespunzătoare pentru a spori eficiența procesului de reciclare. Încercările de a depune deșeurile în mod incorect nu doar că afectează întreg fluxul de valorificare, dar generează, de asemenea, costuri suplimentare care sunt suportate de întreaga comunitate.

BENEFICIILE PENTRU COMUNITATE SUNT EVIDENTE:

  • Reducerea poluării și protejarea resurselor naturale;
  • Diminuarea cantităților de deșeuri depozitate, ceea ce contribuie la un mediu mai curat;
  • Creșterea ratei de reciclare, reflectând progresul pe care îl facem împreună;
  • Alinierea la standardele europene privind gestionarea deșeurilor, esențială în contextul globalizat de astăzi.

În această misiune comună, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. încurajează fiecare cetățean să manifeste responsabilitate și să se implice activ în procesul de colectare selectivă. Reciclarea reprezintă un parteneriat între administrație și cetățeni, un angajament pe care îl facem împreună pentru viitorul orașului nostru. Prin gesturi simple, dar consecvente, putem construi un sector mai curat, mai sănătos și mai sustenabil.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Misiunea Salubrizare Sector 5: Servicii complete pentru o comunitate curată

SALUBRIZARE 5: Un nou sistem de colectare a deșeurilor textile în Sectorul 5 (P)

Recomandarea video

Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cât timp ar putea trăi pe Marte microbii de pe Pământ?
TRADIȚIE Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
17:12
Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
REACȚIE Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
17:11
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
FLASH NEWS Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
17:07
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
INEDIT Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească
17:03
Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească

Cele mai noi

Trimite acest link pe