Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească

Privitorii de stele se vor bucura de o experiență cosmică în acest weekend, dacă vremea permite, deoarece șase planete vor apărea împreună pe cer, seara.

Ar trebui să fie toate vizibile în aceeași parte a cerului la scurt timp după apusul soarelui, creând ceea ce se numește adesea o paradă planetară.

Mercur, Venus, Saturn și Jupiter ar trebui să fie vizibile cu ochiul liber, însă Uranus și Neptun vor necesita probabil binocluri sau un telescop.

Astfel, planetele vizibile sunt: Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Cea mai bună perioadă de vizionare:

aproximativ 30-60 de minute după apus. Privește, așadar, spre vest spre orizontul sud-vest.

Mercur și Venus vor străluci jos în apropierea orizontului, în timp ce Jupiter și Saturn vor străluci mai sus. Uranus și Neptun pot necesita binoclu sau un telescop mic, pentru a putea fi văzute.

O paradă planetară descrie un moment în care mai multe planete par să se alinieze pe cer din perspectiva Pământului.

Dr. Becky Smethurst, cercetătoare la Royal Astronomical Society la Universitatea din Oxford și YouTuber, explică faptul că planetele „vor fi în linie dreaptă, dar este o linie dreaptă pe un cer curbat… toate planetele orbitează în același plan plat”.

„Dacă te gândești să iei o bilă de aluat de pizza și să o pui să se rotească deasupra capului tău, se aplatizează”, a explicat ea. „Asta s-a întâmplat cu norul de gaz din jurul Soarelui care a ajuns să formeze planetele și de ce se află toate în același plan plat”. „Când privim cerul nopții, toate obiectele sistemului solar au aproximativ aceeași traiectorie… nu sunt toate aliniate la rând pe orbitele lor, ci sunt doar cumva pe aceeași parte a sistemului solar chiar acum”, a spus cercetătoarea, potrivit bbc.com.

Dintre cele șase planete, Jupiter va fi cel mai ușor de găsit, strălucind puternic în constelația Gemeni și suficient de sus pentru a rămâne vizibil o mare parte a nopții.

