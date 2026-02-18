Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației”

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a fost pe teren alături de vicepreședintele Adrian Petre și deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica starea drumurilor, după ninsorile abundente.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat că autoritățile au acționat cu 66 de utilaje și 1800 de tone de material antiderapant, pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.

„Ninsorile abundente care afectează o bună parte din țară se resimt și în județul Buzău. Am fost astăzi în teren, alături de vicepreședintele Adrian Petre și de deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica direct modul în care se intervine pe drumurile județene.

Consiliul Județean are în administrare 958km de drumuri, împărțiți în 6 zone de intervenție. S-a acționat în toate cele 6 zone, cu 66 de utilaje și aproximativ 1.800 de tone de material antiderapant”, a menționat Ciolacu.

Acesta a adăugat că există probleme pe drumul județean 214A, între comunele Luciu și Largu, unde autoritățile se ocupă de remedierea situației.

„În acest moment, probleme sunt doar pe DJ 214A, între comunele Luciu și Largu, unde se intervine pentru remedierea situației. În rest, se circulă în condiții de iarnă, iar utilajele rămân în teren pentru a menține carosabilul practicabil.

Am vrut să verific personal intervențiile și să mă asigur că reacția este promptă acolo unde apar dificultăți. Echipele sunt mobilizate, monitorizăm permanent situația și intervenim rapid în punctele sensibile.

Siguranța buzoienilor rămâne prioritatea noastră”, a mai transmis președintele Consiliului Județean Buzău.

FOTO: Facebook

