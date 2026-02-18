Prima pagină » Știri politice » Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației”

Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 17:14, Știri politice
Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente:
Galerie Foto 4
Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: "Se intervine pentru remedierea situației"

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a fost pe teren alături de vicepreședintele Adrian Petre și deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica starea drumurilor, după ninsorile abundente.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat că autoritățile au acționat cu 66 de utilaje și 1800 de tone de material antiderapant, pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.

„Ninsorile abundente care afectează o bună parte din țară se resimt și în județul Buzău. Am fost astăzi în teren, alături de vicepreședintele Adrian Petre și de deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica direct modul în care se intervine pe drumurile județene.

Consiliul Județean are în administrare 958km de drumuri, împărțiți în 6 zone de intervenție. S-a acționat în toate cele 6 zone, cu 66 de utilaje și aproximativ 1.800 de tone de material antiderapant”, a menționat Ciolacu.

Acesta a adăugat că există probleme pe drumul județean 214A, între comunele Luciu și Largu, unde autoritățile se ocupă de remedierea situației.

„În acest moment, probleme sunt doar pe DJ 214A, între comunele Luciu și Largu, unde se intervine pentru remedierea situației. În rest, se circulă în condiții de iarnă, iar utilajele rămân în teren pentru a menține carosabilul practicabil.

Am vrut să verific personal intervențiile și să mă asigur că reacția este promptă acolo unde apar dificultăți. Echipele sunt mobilizate, monitorizăm permanent situația și intervenim rapid în punctele sensibile.
Siguranța buzoienilor rămâne prioritatea noastră”, a mai transmis președintele Consiliului Județean Buzău.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
18:21
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
FLASH NEWS Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților
15:57
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților
EXCLUSIV Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal
15:27
Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal
ULTIMA ORĂ Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani”/„Vom continua corecțiile”
15:26
Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani”/„Vom continua corecțiile”
REACȚIE Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
NEWS ALERT Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
14:14
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Mutații ADN au fost descoperite la copiii muncitorilor de la Cernobîl

Cele mai noi

Trimite acest link pe