În timp ce România se află sub avertizări severe de vreme rea, cu drumuri închise, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, ar fi în concediu. Gândul l-a contactat pe Cristian Pistol pentru un punct de vedere cu privire la situația drumurilor și la absența sa în această perioadă.

Chiar dacă autostrăzile și mai multe drumuri naționale sunt afectate de ninsori și viscol, directorul CNAIR, Cristian Pistol, ar fi părăsit România, duminică, alături de familia sa, pentru a-și petrece concediul, potrivit unui material realizat de Oficiul de Știri.

Mai mult decât atât, directorul companiei ar fi plecat din țară de la loja business a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni, mai susține sursa citată. Prin intermediul acestui serviciu demnitarii și persoanele cu bani nu sunt nevoite să mai aștepte la cozi la check-in. Problema este că directorul general al CNAIR nu este demnitar și ar fi trebuit să plătească taxa de 100 de euro/persoană pentru acest serviciu.

Directorul CNAIR nu știe dacă se află în țară

De asemenea, Oficiul de Știri l-a întrebat pe Cristian Pistol dacă se află, în acest moment, în concediu în țară sau în străinătate. Directorul CNAIR a evitat răspunsul.

„Nu știu ce să vă spun. Nu cred că este relevantă întrebarea dumneavoastră. Suntem într-un Cod roșu, portocaliu și galben, pe anumite sectoare, în anumite județe. În momentul de față intervenim pe toate arterele pe care le avem în administrare. Dacă vreți să vorbim despre situația drumurilor, cu drag. Dacă vreți să vorbim despre altceva, după acest episod de iarnă, putem discuta”, a spus Cristian Pistol.

Cristian Pistol: Mă ocup activ de coordonarea activităților de deszăpezire

Directorul general al CNAIR a vorbit și în exclusivitate pentru Gândul despre situația drumurilor din România după episodul de vreme rea.

„​Vă asigur că mă ocup activ de coordonarea activităților de deszăpezire din această perioadă. Prioritatea mea profesională este în acest moment menținerea în condiții de circulație, adaptate la contextul actual, a rețelei naționale de drumuri și autostrăzi.”

Întrebat dacă se află în acest moment în concediu și dacă s-a folosit de serviciul destinat demnitarilor atunci când a plecat din țară, Cristian Pistol a refuzat să comenteze.

„În legătură cu alte aspecte care țin strict de viața personală, vă rog sa-mi permiteți să nu fac niciun comentariu.”

De remarcat că nu există nicio postare pe rețelele de socializare ale directorului CNAIR referitoare la activitățile de deszăpezire desfășurate în țară.

Ultima postare de pe pagina de Facebook a lui Cristian Pistol a fost făcută în urmă cu 21 ore și este legată de Drumul Expres Suceava – Siret.

