Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 17:10

Mirela Vaida a mers prin nămeţi 2,5 km ca să ajungă la un drum principal unde ar fi trebuit să vină o maşină ca s-o ducă la serviciu, în platourile de filmare de la Antena 1. Femeie prevăzătoare, că nu ştii ce se poate întâmpla pe drum, şi-a pus „mâncare şi apă” şi a plecat prin zăpadă.

Vedeta s-a filmat, ca să nu fie singură la drum, mai ales că avea de înfruntat o distanţă destul de mare pe jos. Mirela Vaida locuieşte în Ilfov, la Snagov şi, aşa cum spune şi în video, drumul pe care se află locuinţa sa este unul privat.

 „Pe drum nu se poate ajunge cu niciun utilaj. La noi e și un drum privat, deci nu vine nimeni. Şi am demers 2,5km până la șoseaua principală, de unde sper să vină un prieten să mă ia cu o mașină de teren și să mă duc la serviciu.

Hai să vedem, ia uitați-vă ăsta e drumul spre poartă. Eu mi-am luat costum de schi, mănușile, ghiozdănel. Mi-am luat merinde, mi-am pus apă, că e treabă. Să merg 2,5km până la stradă cu zăpada. Ia uitați-vă, zăpada este până la genunchi, e treabă. Adică chiar îmi era dor să fac sport. De ce să vă mint? Așa că dacă mă vedeți astăzi în direct ca pe o doamnă, să știți că treaba se face cu sacrificii și am ieșit la poartă”, a comentat vedeta.

Prin urmare, dacă e vorba de un drum privat, autorităţile locale nu au nicio obligaţie, ba chiar este interzis, potrivit legii, să efectueze orice fel de lucrări cu bani publici pe proprietăţi private. Obligaţia deszăpezirii care în sarcina celor care locuiesc pe strada privată şi care au drept de servitute asupra acesteia.

