Friedrich Merz intenționează să acorde spionilor puteri noi și vaste pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea opri schimbul de informații

Germania trece printr-o schimbare de paradigmă în politica sa de securitate, un proces cunoscut sub numele de Zeitenwende – „Punct de cotitură”. Guvernul lui Friedrich Merz pregătește un proiect de lege care vizează extinderea semnificativă a competențelor serviciilor de informații BfV (spionajul intern) și BND (spionajul extern), scrie POLITICO.

Schimbarea vine în contextul în care liderii germani și aliații europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați că președintele Donald Trump ar putea lua măsuri pentru a limita, sau chiar opri, schimbul de informații pe care Europa se bazează în mare măsură. Așa cum Europa trebuie să își consolideze armatele pentru a câștiga mai multă autonomie, tot așa trebuie să se dezvolte și serviciile de informații.

„Dorim să continuăm să colaborăm îndeaproape cu americanii”, a declarat pentru POLITICO Marc Henrichmann, președintele unei comisii speciale din Bundestag-ul german care supraveghează serviciile de informații ale țării. „Dar dacă un președinte, oricine ar fi acesta, decide în viitor să meargă singur, fără europeni… atunci trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri.”

Oficialii germani au fost șocați când Washingtonul a oprit temporar schimbul de informații cu Ucraina în martie anul trecut pentru a pune presiune pe Kiev în timpul negocierilor de pace cu Rusia, o mișcare care a orbit efectiv armata ucraineană în mijlocul războiului. Acest episod a arătat că administrația americană sub Donald Trump este dispusă să folosească dominația americană în culegerea de informații pentru a exercita o influență asupra aliaților.

După cel de-al doilea Război Mondial, serviciile de spionaj germane au puteri limitate

Politicienii germani consideră că nevoia este deosebit de urgentă în țara lor, unde serviciul de informații externe este mult mai constrâns din punct de vedere legal decât agențiile de informații din alte țări europene. Aceste restricții provin din protecțiile intenționate instituite după al Doilea Război Mondial pentru a preveni repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist. Cu toate acestea, aceste restricții au avut efectul secundar de a face Germania dependentă de SUA pentru a colecta informații, iar acum acest lucru este văzut ca un pericol potențial.

Cancelarul german Friedrich Merz dorește acum să consolideze și să deblocheze serviciul de informații externe al țării sale, conferindu-i o autoritate mult mai largă pentru a comite acte de sabotaj, a desfășura operațiuni cibernetice ofensive și a desfășura spionaj într-un mod mai agresiv.

