Olga Borșcevschi
18 feb. 2026, 17:24, Știri externe
Înainte de întâlnirea de anul trecut din Alaska, Rusia a pregătit ceea ce a descris ca fiind „cea mai mare afacere” din domeniul economic pentru Donald Trump, în valoare de 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor, relatează The Economist. Publicația notează că SUA discută cu Rusia despre construirea unui centru de date pe bază de energie nucleară și a unui tunel sub Strâmtoarea Bering. 

Statele Unite au discutat cu Rusia ideea creării unui centru de date pe bază de energie nucleară, notează The Economist. De asemenea, în cadrul negocierilor de anul trecut din Alaska au avut loc și discuții despre construirea unui tunel sub Strâmtoarea Bering. Este vorba despre strâmtoarea care separă Asia (cel mai estic punct continental – Capul Dejnev din Chukotka) și America de Nord (cel mai vestic punct continental – Capul Prințului de Wales din Alaska).

Se aștepta ca ambele părți să beneficieze de pe urma potențialelor acorduri.

Strâmtoarea Bering, imagine realizată de satelitul MISR. Foto: misr.jpl.nasa.gov

Potrivit publicației, persoane apropiate familiei președintelui SUA poartă discuții pentru a achiziționa proiectele energetice rusești. De asemenea, se dicută despre potențiale acorduri în zona arctică privind metale rare, petrol și gaze.

Conform relatărilor din presă, pachetul total a fost evaluat la 12 trilioane de dolari în schimbul relaxării sancțiunilor împotriva Rusiei.

The Economist precizează că majoritatea propunerilor au avut ca scop atragerea interesului lui Trump, în timp ce beneficiile economice reale ar fi mult mai mici. Chiar și conform celor mai optimiste previziuni, venitul anual real al firmelor americane nu ar fi depășit 340 de miliarde de dolari – doar o fracțiune din trilioanele promise.

Publicația subliniază că acceptarea unei astfel de oferte ar însemna, în mod efectiv, investiții în redresarea economiei Rusiei și pregătirea Kremlinului pentru viitoarele războaie. Pentru SUA, acordul ar fi mai degrabă o capcană periculoasă decât un beneficiu real.

Cum a comentat Kremlinul dezvăluirile despre „megaproiectele” dintre Rusia și SUA

Rusia este interesată să reia cooperarea comercială, economică și de investiții cu Statele Unite; acest lucru ar putea fi benefic pentru ambele părți, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, Kirill Dmitriev, a propus, în octombrie 2025, construirea unui tunel către Alaska, care să poarte numele președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump.

Potrivit lui Dmitriev, tunelul care ar lega cele două state ar putea fi construit în mai puțin de opt ani, iar costul ar fi sub 8 miliarde de dolari.

