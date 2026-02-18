Fostul director al SIE, Silviu Predoiu, a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, criza prelungită a ezitării lui Nicușor Dan în a numi șefi la conducerea serviciilor secrete.

Astfel, apreciază fostul șef al spionilor, faptul că președintele Nicușor Dan ezită în fața unei liste cu un anumit număr de propuneri la șefia serviciilor secrete trădează faptul că acesta nu are, în realitate, o anumită opțiune. Iar acest lucru vine din nestăpânirea domeniului.

” Și l-aș întreba, dvs. sunteți capabil să conduceți o structură? ”

Silviu Predoiu: Atunci când ai 5 nume, nu ai niciun nume. Tu trebuie să propui o persoană. Asta îmi spune că eu intenționez să merg către partidele politice și să zic: Uite, eu pe ăștia 5 i-am găsit pentru SRI. Alegeți unul dintre ei voi, pe care să-l propun eu. Pentru că altfel, dacă ești un președinte vertical, puternic și ți-ai făcut o proiecție despre cine vrei să fie director din punctul tău de vedere… Anunți o persoană, nu spui că ai o listă de 5. Dintre ăia 5, care ți se pare cel mai bun, pe ăla-l propui. Domnul președinte, tot în aceeași declarație, a încercat să ne dea și profilul. Și a spus, plecând de la ideea că sunt funcții de mare responsabilitate, că de-aia le-a amânat 9 luni de zile… A spus că trebuie să fie oameni maturi și să fie capabili să conducă o structură. Eu l-aș întreba pe domnul președinte, prin prisma performanțelor…

Ionuț Cristache: Ar fi putut să bage și un hagism la final, ca să fie bine sau să nu fie rău.

Predoiu: Să fie capabili să conducă o structură. Și l-aș întreba, dvs. sunteți capabil să conduceți o structură? Cine face evaluarea capacității de a conduce o structură, dvs.? Pentru că deocamdată nu m-ați convins.

Cristache: Domnule Predoiu, când te poartă poporul pe brațe la Cotroceni, ajungi să crezi că chiar ești președinte.

Ce înseamnă ”flexibil”, în accepția președintelui

Predoiu: Și a mai zis ceva la sfârșit. Era ultimul element de caracterizare a viitorului șef: Și să fie flexibil în anumite situații. Și iarăși te aruncă în beznă.

Cristache: Ce fel de situații? Genul de situații în care sună la Lia Savonea și îi spune să se retragă președintele României?

Predoiu: Flexibil raportat la ce? La lege?

Cristache: Flexibil ca atunci când și-a numit un judecător la CCR și i-a zis judecătorului: Când ai probleme sună-mă și sunt mereu disponibil. Ce fel de flexibilitate caută?

Predoiu: Atunci când adaugi un asemenea termen, ești obligat, dacă l-ai conștientizat, nu l-a conștientizat…

Cristache: Să nu-l criticăm prea dur ca să nu-l inhibăm, să mai aducă și altădată genul ăsta de argumente. Să nu-i atragem atenția prea rău Mie mi se pare că omul e o fântână nesecată…

Predoiu: Repet, părerea mea este că se amână în continuare. Pentru că atunci când spui că ai 5 nume, încă n-ai ajuns la niciun nume.

