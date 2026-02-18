Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume!

Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume!

18 feb. 2026, 17:15, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Fostul director al SIE, Silviu Predoiu, a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, criza prelungită a ezitării lui Nicușor Dan în a numi șefi la conducerea serviciilor secrete.

Astfel, apreciază fostul șef al spionilor, faptul că președintele Nicușor Dan ezită în fața unei liste cu un anumit număr de propuneri la șefia serviciilor secrete trădează faptul că acesta nu are, în realitate, o anumită opțiune. Iar acest lucru vine din nestăpânirea domeniului.

Și l-aș întreba, dvs. sunteți capabil să conduceți o structură?

Silviu Predoiu: Atunci când ai 5 nume, nu ai niciun nume. Tu trebuie să propui o persoană. Asta îmi spune că eu intenționez să merg către partidele politice și să zic: Uite, eu pe ăștia 5 i-am găsit pentru SRI. Alegeți unul dintre ei voi, pe care să-l propun eu. Pentru că altfel, dacă ești un președinte vertical, puternic și ți-ai făcut o proiecție despre cine vrei să fie director din punctul tău de vedere… Anunți o persoană, nu spui că ai o listă de 5. Dintre ăia 5, care ți se pare cel mai bun, pe ăla-l propui. Domnul președinte, tot în aceeași declarație, a încercat să ne dea și profilul. Și a spus, plecând de la ideea că sunt funcții de mare responsabilitate, că de-aia le-a amânat 9 luni de zile… A spus că trebuie să fie oameni maturi și să fie capabili să conducă o structură. Eu l-aș întreba pe domnul președinte, prin prisma performanțelor…

Ionuț Cristache: Ar fi putut să bage și un hagism la final, ca să fie bine sau să nu fie rău. 

Predoiu: Să fie capabili să conducă o structură. Și l-aș întreba, dvs. sunteți capabil să conduceți o structură? Cine face evaluarea capacității de a conduce o structură, dvs.? Pentru că deocamdată nu m-ați convins.

Cristache: Domnule Predoiu, când te poartă poporul pe brațe la Cotroceni, ajungi să crezi că chiar ești președinte.

Ce înseamnă ”flexibil”, în accepția președintelui

Predoiu: Și a mai zis ceva la sfârșit. Era ultimul element de caracterizare a viitorului șef: Și să fie flexibil în anumite situații. Și iarăși te aruncă în beznă.

Cristache: Ce fel de situații? Genul de situații în care sună la Lia Savonea și îi spune să se retragă președintele României?

Predoiu: Flexibil raportat la ce? La lege?

Cristache: Flexibil ca atunci când și-a numit un judecător la CCR și i-a zis judecătorului: Când ai probleme sună-mă și sunt mereu disponibil. Ce fel de flexibilitate caută? 

Predoiu: Atunci când adaugi un asemenea termen, ești obligat, dacă l-ai conștientizat, nu l-a conștientizat…

Cristache: Să nu-l criticăm prea dur ca să nu-l inhibăm, să mai aducă și altădată genul ăsta de argumente. Să nu-i atragem atenția prea rău Mie mi se pare că omul e o fântână nesecată…

Predoiu: Repet, părerea mea este că se amână în continuare. Pentru că atunci când spui că ai 5 nume, încă n-ai ajuns la niciun nume.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cum traduce șeful spionilor schimbarea a 50 de ambasadori de Nicușor Dan: Am dormit 9 luni pe mine, nu am avut timp/Problema e justificarea lui

Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Silviu Predoiu îl ironizează pe Nicușor Dan: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză
18:01
Silviu Predoiu îl ironizează pe Nicușor Dan: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză
EXCLUSIV Cum traduce șeful spionilor schimbarea a 50 de ambasadori de Nicușor Dan: Am dormit 9 luni pe mine, nu am avut timp/Problema e justificarea lui
16:28
Cum traduce șeful spionilor schimbarea a 50 de ambasadori de Nicușor Dan: Am dormit 9 luni pe mine, nu am avut timp/Problema e justificarea lui
EXCLUSIV Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică
15:55
Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică
EXCLUSIV Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui
15:05
Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui
EXCLUSIV Piperea lansează acuzații grave: Regimul kievean spală banii din ajutoarele primite în Europa și îi împarte
11:39
Piperea lansează acuzații grave: Regimul kievean spală banii din ajutoarele primite în Europa și îi împarte
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Mutații ADN au fost descoperite la copiii muncitorilor de la Cernobîl
CONTROVERSĂ MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
18:40
MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
SCANDAL Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
18:39
Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
18:26
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
18:22
Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
FLASH NEWS Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
18:21
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
SPORT Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
18:18
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe