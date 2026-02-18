Galerie FOTO / VIDEO cu Parada de deschidere a Carnavalului Anual de la Rio. Imagini spectaculoase cu carele alegorice

Carnavalul anual de la Rio de Janeiro a început în forță cu ritmuri de dans samba. 12 echipe școlare de samba, fiecare cu câte 3.000 de dansatori, au defilat pe o stradă îngustă cu o lungime de 700 de metri, acompaniați de decorațiuni florale gigantice.

Prima școală de samba a declanșat un scandal politic: a defilat cu o figurină gigantică care îl ilustrează pe președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care urcă de la clasa muncitorească la preluarea funcției de șef al statului.

Un membru al școlii a spus presei că se simte onorat și încântat. La finalul anului 2026, președintele de stânga al țării va intra în cursa pentru realegere, în timp ce votanții de dreapta al fostului președinte naționalist Jair Bolsanaro au criticat numărul școlii de samba pentru „promovare electorală” dinainte de începerea oficială a campaniei electorale a alegerilor prezidențiale.

Parada a continuat până miercuri dimineață, potrivit NHK.