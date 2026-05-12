Premierul din Marea Britanie nu dă curs cererilor de demisie și afirmă că își continuă activitatea de guvernare. Câți parlamentari îi cer să plece

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a ignorat și marți apelurile la demisie și le-a declarat miniștrilor săi că va „continua să guverneze” în ciuda celor 48 de ore „destabilizatoare” marcate de cereri tot mai insistente de a stabili un calendar pentru plecarea sa, în urma înfrângerii suferite la alegerile locale, relatează Reuters.

În cadrul unei ședințe a cabinetului său, Starmer, care ocupă funcția de prim-ministru de mai puțin de doi ani, a reiterat că, deși își asumă responsabilitatea pentru una dintre cele mai grave înfrângeri electorale suferite de Partidul Laburist, nu s-a luat nicio măsură oficială pentru a declanșa o cursă pentru conducerea partidului.

Referindu-se la creșterea costurilor de împrumut pe piețe, determinată de temerile privind o nouă perioadă de instabilitate politică în Marea Britanie, Starmer a afirmat că „ultimele 48 de ore au fost destabilizatoare pentru guvern, iar acest lucru are un cost economic real pentru țara noastră și pentru familii”.

„Partidul Laburist dispune de o procedură de contestare a liderului, iar aceasta nu a fost încă declanșată”, a declarat Starmer în fața cabinetului său, potrivit biroului său de la Downing Street. „Țara se așteaptă ca noi să ne continuăm activitatea de guvernare. Asta fac eu și asta trebuie să facem noi, ca guvern.”

La ieșirea din ședință, patru miniștri cu funcții de conducere i-au oferit lui Starmer sprijinul lor. Ministrul pensiilor, Pat McFadden, a declarat în fața reporterilor că nimeni nu l-a contestat pe prim-ministru în cadrul ședinței de guvern.

McFadden a adăugat că au existat „numeroase declarații de susținere pentru activitatea pe care o desfășoară”.

Atitudinea sfidătoare a lui Starmer a contrastat puternic cu sentimentele multora din rândul membrilor Partidului Laburist.

Marți, un ministru adjunct și-a dat demisia, după ce și câțiva consilieri ministeriali au părăsit guvernul. Peste 80 de parlamentari laburiști i-au cerut public să stabilească o dată pentru demisie, astfel încât partidul să poată numi un nou lider în mod ordonat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Primarul Londrei cere revenirea Marii Britanii în UE: „Brexitul, un act de auto-sabotaj economic”. Avertismentul critic pentru laburiști

Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului

Keir Starmer susține că Brexit-ul a sărăcit Marea Britanie și a provocat o creștere a migrației ilegale. Premierul insistă că nu va renunța la funcție