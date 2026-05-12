Un TIR cu saci de ciment s-a răsturnat la ieșirea de pe A10, între Aiud și Decea. Care este starea șoferului, aflat singur în cabină

Un accident rutier s-a produs marți dimineață, în jurul orei 10:30, la ieșirea de pe Autostrada 10 (A10), între Aiud și Decea.

„Este vorba despre un autotren (TIR-n.r.) răsturnat, încărcat cu saci de ciment. Fără persoane încarcerate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.

La fața locului au acționat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim-ajutor.

Polițiștii fac cercetări în acest caz, pentru a afla cauza evenimentului rutier, în urma căruia autovehiculul a ieșit în afara carosabilului.

