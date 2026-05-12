Posibil caz de malpraxis la Maternitatea Polizu. Un medic este acuzat de moartea unui bebeluș prematur / Precizările Poliției Capitalei

Sursă FOTO: Shutterstock - caracter ilustrativ
Ministerul Sănătății (MS) a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis și a amendat medicul curant al unui bebeluș prematur, care a murit la două luni după naștere. Părinții copilului îl acuză pe medic că l-a abandonat în suferință și oferă detalii cutremurătoare despre starea nou-născutului.

UPDATE – Precizările Direcției Generale de Poliție a Municipiului București despre acest caz:

„La data de 15 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă au fost sesizați cu privire la decesul unui minor, survenit într-o unitate spitalicească din Sectorul 1 al Capitalei.

În urma sesizării, au fost demarate cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care a survenit decesul.

În cadrul anchetei, sunt efectuate toate demersurile procedurale necesare, inclusiv efectuarea unei necropsii și a altor verificări menite să întregească materialul probator, în vederea clarificării complete a circumstanțelor decesului.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind urmărită lămurirea situației sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

Știrea inițială: Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică București au verificat cazul de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu- Rusescu” – Maternitatea Polizu din Capitală, în contextul cazului privind nou-născutul prematur decedat.

„În cadrul verificărilor au fost analizate foile de observație clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar și documentele care atestă efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, produsele biocide utilizate, fișa de declarare a infecțiilor nosocomiale (IAAM), precum și Protocolul de screening al pacientului. În urma verificărilor, inspectorii sanitari NU au constatat neconformități privind condițiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fișei IAAM și declararea acesteia.

„Totodată, a fost verificată și foaia de observație clinică (FOCG) mamă–nou-născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform Protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 lei. Mai mult, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România pentru aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical", a transmis Ministerul Sănătății, prin intermediul unui comunicat.

Părinții copilului fac acuzații cutremurătoare la adresa medicului de la Polizu

Părinții susțin că bebelușul a fost abandonat în suferință, în ultimele sale clipe de viață, iar mama copilului susține că bebelușui „i se crăpa pielea pe el” și că la un moment dat „ieșea lichidul din el”, scrie Libertatea.

„S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el. Pur și simplu, ieșea lichidul din el. Nu puteai să-i ridici nici mânuța. Dacă-i ridicai mâna se rupea efectiv cu totul”, spune femeia mama.

Părinții au sesizat deja Colegiul Medicilor, comisia DSP și așteaptă rezultatul INML, dar au făcut o plângere la Parchet, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

