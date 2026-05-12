Ciprian Ciucu: „Infrastructura colapsează. Îmi asum înjurăturile”. Primarul Capitalei anunță că „vor urma 4-5 ani de șantiere”

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat la Euronews România că lucrările de modernizare a mai multor linii de tramvai au fost demarate simultan pentru a evita pierderea finanțării europene. Edilul a precizat că, în unele zone, intervențiile includ și reabilitarea rețelei de canalizare. El a mai precizat că „infrastructura colapsează” și că vor urma, în București, „4-5 ani de șantiere”.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, au susținut declarații din zona în care se efectuează lucrări ale Planșeului Unirii.

„Poate pe anumite zone nu s-au făcut de 50-60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii. De asta e în halul în care e și oamenii evită transportul în comun. Huruie tramvaiele de se strică pe liniile care merg de beton. Ați văzut că sunt ondulate liniile.

(…) Dacă nu făceam acest lucru, pierdeam banii europeni. Avem 50 de kilometri de linie de tramvai pentru care avem nevoie de mai mult timp să le executăm pentru că trebuie să înlocuim și rețelele de dedesubt – apă-canal, gaze, termie”, a spus Ciprian Ciucu în emisiunea „Vocile care contează”.

„Îmi asum înjurăturile”

Edilul a precizat că șantierele în București ar trebuit să fie „deschise în urmă cu 3 ani”.

„Am fost pus în fața unei decizii: deschidem toate șantierele odată pentru că sunt întârziate. Trebuiau să fie deschise în urmă cu trei ani, cu doi ani, cu un an. Le deschidem, facem proiectele, terminăm la timp și nu pierdem banii.

Și îmi asum înjurăturile. Pentru că e cu înjurături. Pentru că e cu înjurături. Întotdeauna când ai șantiere, e cu înjurături. Și fac ceea ce e corect pentru orașul nostru sau dau drumul la câteva pe ici, pe colo, dar peste doi-trei ani, nu o să mai aibă pe unde să circule tramvaiele pentru că vor circula direct pe beton și se vor strica.

Până acum am șantiere care nu au mers pentru că nu am avut bani. De abia de o săptămână avem un buget. Nu i-am plătit. Nu eu, Primăria! De ani de zile nu au fost plătiți pentru că s-au luat bani din București”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a mai explicat când vor fi lucrările finalizate. Edilul a susținut că fiecare proiect are un termen diferit.

„Depinde de fiecare proiect în parte. Acolo unde avem de schimbat rețeaua, nu vrei să faci doar linia de tramvai și peste trei ani să-ți explodeze o conductă și să strici tot. Sunt proiecte unde e nevoie să înlocuiești rețeaua de canalizare. Îți ia doi ani – proiectare, execuție, contractare. Vor dura doi-trei ani”, a spus el.

„Evaluăm cât mai este suportabil pentru București”

El a mai precizat că Pasajul Basarab și Pasajul Victoriei vor intra în reparații, mai ales că „prezintă risc seismic”.

„Mâine am o ședință cu Administrația Străzilor și cu Direcția de investiții, cu comisia tehnică de circulație ca să evaluăm cât mai este suportabil pentru București. Aceste proiecte pentru pasaje care sunt și ele foarte importante pentru că prezintă risc seismic pot să mai aștepte poate un an, doi, dar, Doamne ferește să se întâmple ceva între timp.

Fac acest pariu ca Traian Băsescu, pentru că și el a avut multe șantiere deschise în timpul mandatului domniei sale, că bucureștenii vor înțelege. Și la Oradea au fost șantiere și oamenii înjurau, dar după ce s-a terminat, le-au plăcut cum arată orașul că a fost pus la punct.

Și în București vor urma patru-cinci ani de șantiere. Dar orașul, după patru-cinci ani va fi scos la lumină și vom fi mândri de el și se va schimba semnificativ în bine. Nu poți să civilizezi un oraș fără șantiere. Este imposibil. Atunci când zugrăvești o casă, te muți dintr-o cameră în alta, vin muncitorii, e un inconfort”, a continuat Primarul Capitalei.

Situația infrastructurii nu este favorabilă: „Huruie tramvaiele de se strică pe liniile care merg pe beton”

„Să înțeleagă că nu s-a făcut nimic. Nu s-au făcut lucrări semnificative în orașul ăsta de 20-30 de ani. Poate pe anumite zone nu s-au făcut de 50-60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii. De asta e în halul în care e și oamenii evită transportul în comun. Huruie tramvaiele de se strică pe liniile care merg de beton. Ați văzut că sunt ondulate liniile.

Și Podul Basarab o să intre și vara asta (în reparații, n.r). O să fie probleme. L-am recepționat. Are probleme. În sfârșit, după 20 de ani l-am recepționat. Am reușit să fac lucrul ăsta într-un termen scurt. Infrastructura colapsează. Nu mai țin. Liniile de tramvai au 50 de ani. Nu mai țin. Și-au depășit de trei ori durata de viață.

La fel, rețeaua de termie…. Prefer să nu blochez lucrurile, ci să le grăbesc. Îmi asum înjurăturile și îmi cer scuze. Îmi pare rău pentru disconfortul oamenilor, dar aceasta este calea corectă”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a explicat și ce se va întâmpla cu lucrările din Parcul Herăstrău. El a susținut că „se surpă malul” și că trebuie să fie pus în siguranță. De asemenea, a precizat că autorizația de construire a fost deblocată pentru Herăstrău, iar lucrările pot începe în 3 săptămâni. Însă, înainte de începerea lucrărilor, trebuie să se evalueze situația.

Sursă foto: Mediafax Foto