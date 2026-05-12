Olga Borșcevschi
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că direcția strategică de politică externă a României rămâne neschimbată, în pofida discuțiilor politice interne intense din această perioadă. Șeful statului subliniază că pilonii fundamentali ai politicii externe românești rămân Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și NATO.

„Abordarea strategică a României în ceea ce privește politica externă a rămas neschimbată, iar discuțiile interne intense din această perioadă nu afectează în niciun fel pilonii fundamentali pe care ne bazăm de decenii – Uniunea Europeană, SUA și NATO”, transmite Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului precizează că termenul „pro-occidental” include acești trei piloni de politică externă și că predictibilitatea României în raport cu partenerii săi externi a reprezentat un avantaj important pentru țară.

Le Figaro Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite

„Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic”

„Această predictibilitate asumată de România de peste 20 de ani a reprezentat unul dintre marile avantaje competitive ale țării noastre. De aceea, mesajul meu ferm este acesta: dezbaterea internă politică este specifică democrației, însă niciun moment nu sunt puse în discuție direcția noastră europeană, relația cu Statele Unite și o atitudine corectă în cadrul NATO. Așadar, nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale.

Pentru România, nu e vorba de o alegere între acești piloni strategici, ci de a exista o compatibilizare cât mai bună. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic, cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa este mai puternică.

Interesul României este ca Uniunea Europeană, SUA și NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele”, mai arată președintele.

