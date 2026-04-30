(P) Salubrizare Sector 5, apel direct către cetățeni la responsabilitate: „Respectă-ți orașul, respectă-ți vecinii!”

Salubrizare 5 lansează un apel la locuitorii sectorului, prin care îi îndeamnă la responsabilitate în ceea ce privește depozitările ilegale de deșeuri. De asemenea, societatea le aduce la cunoștință și faptul că pentru cei care aruncă gunoiul în zone nepermise riscă amenzi.

Combaterea depozitărilor ilegale

„Orașul curat începe cu tine. Depozitarea deșeurilor pe trotuare, la colțul străzii sau pe terenuri virane nu este doar o lipsă de respect față de vecinii tăi, ci o infracțiune care ne afectează pe toți. Aceste zone devin focare de infecție, atrag dăunători și degradează imaginea cartierului în care trăim.

De ce este responsabilitatea noastră, a tuturor?

Un Sector 5 curat nu se poate menține doar prin efortul echipelor de curățenie dacă, în urma lor, spațiul public este folosit drept punct de aruncare pentru moloz, mobilier vechi sau saci menajeri”, transmite Salubrizare 5.

Trebuie să știi că depozitarea deșeurilor în locuri nepermise este strict interzisă și se pedepsește aspru conform O.U.G. nr. 92/2021 și H.C.L. Sector 5 67/2020:

1. Amenzi Substanțiale: Sancțiunile sunt drastice atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme.

2. Confiscarea Vehiculului: Legea permite confiscarea mașinilor folosite pentru a transporta și abandona ilegal deșeuri.

3. Supraveghere: Monitorizăm permanent punctele critice din sector prin patrule și sisteme video.

Sursa foto: Facebook / Primăria Sectorului 5

„Alege calea legală! Nu riști nimic dacă acționezi corect”

Salubrizare Sector 5 îți stă la dispoziție pentru a ridica în siguranță deșeurile care nu pot fi aruncate la coș:
• Mobilier și obiecte mari (voluminoase).
• Resturi din construcții și amenajări (moloz).
• Echipamente electrice și electrocasnice vechi.
Nu abandona gunoiul pe stradă! Sună la dispeceratul nostru și programează o ridicare legală.
Respectă-ți orașul, respectă-ți vecinii!

Foto: Facebook / Salubrizare 5

