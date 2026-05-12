Reacție dură a lui Netanyahu după noile sancțiuni UE impuse coloniștilor israelieni din Cisiordania. „Facem treaba murdară a Europei“

După ce Uniunea Europeană a anunțat, luni, că a decis să impună noi sancțiuni coloniștilor israelieni ca urmare a actelor de violență împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată, Benjamin Netanyahu a declarat că „Israelul și Statele Unite fac treaba murdară a Europei, luptând în numele civilizației împotriva fanaticilor jihadiști din Iran și din alte părți”, relatează Le Monde.

Mai exact, Benjamin Netanyahu a condamnat Uniunea Europeană după ce miniștrii de externe ai UE au convenit, luni, 11 mai, asupra unor noi sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni, ca urmare a actelor de violență împotriva palestinienilor, pe fondul schimbării guvernului din Ungaria, care a pus capăt unei perioade de blocaj de câteva luni.

„În timp ce Israelul și Statele Unite «fac treaba murdară a Europei», luptând pentru civilizație împotriva fanaticilor jihadiști din Iran și din alte părți, Uniunea Europeană și-a dezvăluit falimentul moral prin crearea unei false simetrii între cetățenii israelieni și teroriștii Hamas”, a declarat biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pe contul său oficial de pe X.

În momentul în care a anunțat aprobarea sancțiunilor, însă, șefa diplomației UE, Kaja Kallas a declarat: „Era și timpul să trecem de la impas la acțiuni concrete”. „Extremismul și violența au consecințe.”

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că UE „aplică sancțiuni principalelor organizații israeliene vinovate de susținerea colonizării extremiste și violente a Cisiordaniei, precum și liderilor acestora”. „Aceste acte extrem de grave și de neacceptat trebuie să înceteze fără întârziere”, a scris el pe rețelele de socializare.

Măsura, adoptată ca răspuns la intensificarea violențelor și la extinderea coloniilor din Cisiordania ocupată de Israel, fusese blocată de fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán. Însă înlăturarea de la putere a liderului naționalist și aliat al Israelului de către Péter Magyar pare acum să fi deschis calea pentru ridicarea acestui veto.

Oficialii UE au declarat că șapte coloniști sau organizații de coloniști vor fi incluși pe lista neagră. Uniunea Europeană a decis, de asemenea, să impună sancțiuni reprezentanților grupării militante palestiniene Hamas.

Itamar Ben Gvir, ministrul de extremă dreapta al Securității Naționale din Israel, a acuzat Uniunea Europeană de „antisemitism”, susținând că UE „încearcă să le lege mâinile celor care se apără”. La rândul său, ministrul de Externe Gideon Saar a postat pe X: „Uniunea Europeană a ales, într-un mod arbitrar și politic, să impună sancțiuni asupra unor cetățeni și entități israeliene din cauza opiniilor lor politice și fără niciun temei”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Război în Orientul Mijlociu, ziua 865. ONU: 85 de state denunță „dorința Israelului de a se extinde în Cisiordania”

Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“