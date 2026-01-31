(P) Salubrizare 5 | Reciclare hârtie, carton și metal: Sfaturi de care să ții cont

Salubrizare 5 continuă campania de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la modul corect de colectare separată a deșeurilor reciclabile, concentrându-se de această dată pe deșeurile de tip carton, metal și hârtie.

Potrivit Salubrizare 5, materialele reciclabile care trebuie colectate separat sunt pungi din hârtie, ambalaje din carton de la alimente, farfurii și pahare de unică folosință din carton, cutii din carton de la încălțăminte și detergenți, hârtie printată, facturi, ziare și reviste.

Cetățenii sunt informați că nu se reciclează hârtia contaminată cu resturi alimentare, ulei, grăsimi, hârtia cerată, bonurile fiscale, lavetele de unică folosință din hârtie și hârtia igienică, cu excepția tubului de carton.

Cum colectăm corect deșeurile din material de tip metal

Pentru a asigura o colectare corectă a deșeurilor de tip metal, cetățenii sunt îndrumați să se asigure că ambalajele sunt curate și uscate, să le preseze pentru a ocupa cât mai puțin spațiu în container și să evite aruncarea ambalajelor contaminate. Aceste deșeuri trebuie colectate în containerul albastru, inscripționat corespunzător.

„Prin reciclare dăm deșeurilor o nouă întrebuințare! Colectarea separată a deșeurilor începe din casa fiecăruia dintre noi și este primul pas către un sector mai curat și un mediu mai sănătos”, transmite Salubrizare 5.

