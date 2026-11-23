Fiecare colectare are nevoie de acces, spațiu și coordonare.

Acces la recipiente

Calea până la punctul de colectare permite echipelor să deplaseze recipientele și să le readucă la loc după golire.

Loc pentru manevre

Dimensiunile autospecialei cer spațiu pentru apropiere, viraje și poziționare lângă punctul de colectare.

Spațiu pentru echipe

În jurul autospecialei se desfășoară operațiuni de manipulare și golire a recipientelor. Oferă echipelor loc să lucreze.

Cum poți contribui?

Păstrează liber accesul la recipiente, evită blocarea căii de intrare și ieșire și așteaptă finalizarea manevrelor înainte de a trece pe lângă utilaj.