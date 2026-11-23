VIDEONinsoarea abundentă închide circulația pe o porțiune din Transalpina. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire
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Fiecare colectare are nevoie de acces, spațiu și coordonare.
Calea până la punctul de colectare permite echipelor să deplaseze recipientele și să le readucă la loc după golire.
Dimensiunile autospecialei cer spațiu pentru apropiere, viraje și poziționare lângă punctul de colectare.
În jurul autospecialei se desfășoară operațiuni de manipulare și golire a recipientelor. Oferă echipelor loc să lucreze.
Păstrează liber accesul la recipiente, evită blocarea căii de intrare și ieșire și așteaptă finalizarea manevrelor înainte de a trece pe lângă utilaj.