Ninsoarea abundentă închide circulația pe o porțiune din Transalpina. Între Obârșia Lotrului și Curpăt, circulația este interzisă, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Circulația pe Transalpina, pe DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt (km 61–79), a fost închisă luni, 23 noiembrie, de la ora 10:30, din cauza ninsorilor abundente. Restricția va rămâne în vigoare până la îmbunătățirea vremii, din cauza riscului ca mașinile să rămână blocate în zăpadă. Utilajele de deszăpezire vor interveni după oprirea ninsorii.

Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale?

Loading ...

„Atenție! Circulație închisă pe DN67C – Transalpina, între Obârșia Lotrului și Curpăt.

Începând de astăzi, 23 noiembrie, ora 10:30, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile, se închide circulația rutieră pe DN67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, între km 61+000 și km 79+000.

Restricția va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice și este necesară pentru siguranța participanților la trafic.

În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat.

Menționăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricția.

Utilajele DRDP Craiova vor relua intervențiile pentru deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri și condițiile vor permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor.

Facem apel la conducătorii auto să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul de drum închis circulației”, transmite DRDP Craiova.