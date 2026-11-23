Un truc folosit de specialiștii în marketing pentru a ne convinge să cumpărăm diverse produse poate, de asemenea, să determine șobolanii să intre în capcane, arată un nou studiu.

V-ați întrebat vreodată de ce restaurantele includ în meniurile lor sticle de vin extrem de scumpe? De multe ori, nu se așteaptă ca acele sticle să fie vândute. În schimb, ele fac ca celelalte vinuri să pară o alegere mai avantajoasă, chiar dacă și acestea sunt, la rândul lor, supraevaluate. Schimbând contextul deciziei, opțiunea scumpă poate înclina balanța, determinând clienții să prefere varianta mai ieftină.

Specialiștii în marketing recurg frecvent la astfel de trucuri. Un pachet de vacanță epuizat, un abonament „premium” pe care nimeni nu și-l dorește cu adevărat sau un produs cu un preț exagerat, toate acestea pot influența modul în care percepem alternativele din jurul lor.

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Economiștii comportamentali numesc aceste influențe „efecte de momeală” (decoy effects). Acestea demonstrează că deciziile nu sunt întotdeauna raționale, bazate pe o valoare absolută. Dimpotrivă, ele sunt adesea modelate de opțiunile disponibile în acel moment, relatează The Conversation.

Oamenii nu sunt singurele viețuitoare care iau decizii. În fiecare zi, animalele sălbatice cântăresc riscurile și recompensele: dacă să exploreze un obiect necunoscut, unde să caute hrană sau dacă merită să intre într-o capcană, având în vedere pericolul potențial.

Acest lucru a dus la întrebarea: ar putea o „momeală” (un element de diversiune) să influențeze un șobolan? Aceasta a fost tema noului studiu, publicat în „The Journal of Applied Ecology”.

Problema capturării șobolanilor

Șobolanii se numără printre cele mai de succes și adaptabile animale din lume. Ei distrug culturi agricole și infrastructură, răspândesc boli, pun în pericol fauna autohtonă și cauzează economiilor pierderi de miliarde de dolari anual, atât prin daunele provocate, cât și prin costurile necesare pentru combaterea lor.

În ciuda a peste un secol de inovații și a mii de modele de capcane brevetate, succesul capturării depinde, în cele din urmă, de un pas esențial: animalul trebuie să aleagă să intre în capcană.

Această decizie, aparent simplă, reprezintă adesea punctul în care programele de combatere a dăunătorilor eșuează.

Mulți șobolani manifestă o prudență naturală față de obiectele necunoscute – un comportament cunoscut sub numele de neofobie. O capcană poate conține hrană tentantă, dar dacă riscul perceput depășește recompensa, șobolanul poate pur și simplu să refuze să intre.

În mod tradițional, cercetătorii și specialiștii în combaterea dăunătorilor au încercat să rezolve această problemă prin îmbunătățirea momelilor, făcând capcanele mai atractive sau reducând teama animalelor față de capcană.

Autorii studiului au explorat o altă posibilitate. În loc să modifice capcana, ar putea oare să schimbe modul în care șobolanul percepe opțiunile pe care le are la dispoziție?

Cum au testat cercetătorii această idee

Pentru a testa această idee, cercetătorii au lucrat cu șobolani negri sălbatici în zonele cu vegetație din jurul orașului Sydney.

Au instalat tuneluri de monitorizare care funcționează în mod similar cu capcanele, însă permit animalelor să iasă oricând doresc. În fața unora dintre intrările în tuneluri, au plasat o momeală din unt de arahide – extrem de atractivă pentru rozătoare – într-un recipient din plasă de oțel.

Șobolanii puteau vedea și simți mirosul untului de arahide, dar nu îl puteau consuma. Practic, au creat o „momeală fantomă” – o opțiune tentantă, prezentă, dar inaccesibilă.

Ideea a fost preluată direct din economia comportamentală. Ipoteza a fost că, dacă o sursă de hrană foarte dorită, dar inaccesibilă, ar schimba modul în care șobolanii percep hrana disponibilă în interiorul tunelului, aceștia ar putea fi mai dispuși să intre.

Un rezultat surprinzător

Rezultatele au fost remarcabile. Probabilitatea ca șobolanii să intre în tunelurile care conțineau o recompensă alimentară obișnuită a crescut cu 83% atunci când era prezentă și hrana inaccesibilă, de tip „fantomă”.

Din câte știm, aceasta este prima dovadă că efectul de „momeală fantomă” – un fenomen bine documentat în procesul de luare a deciziilor la oameni – poate fi utilizat pentru a influența comportamentul de intrare în capcane la un mamifer sălbatic.

Momeala în sine nu putea fi consumată, totuși, simpla ei prezență a modificat modul în care șobolanii luau decizii.

Un aspect important este că testele de control au arătat că plasarea aceleiași hrane inaccesibile în interiorul tunelului nu a dus la o rată mai mare de intrare. De asemenea, efectul nu s-a datorat pur și simplu faptului că o cantitate suplimentară de hrană a atras mai mulți șobolani în zonă.

Creșterea frecvenței intrărilor în tunel a avut loc doar atunci când hrana inaccesibilă era plasată în exteriorul acestuia, ceea ce sugerează că prezența ei a schimbat modul în care șobolanii evaluau opțiunea de a intra.

Acest lucru indică faptul că șobolanii nu reacționau doar la cantitatea de hrană disponibilă, ci că deciziile lor erau influențate de modul în care erau prezentate opțiunile.

Deși nu putem ști cu exactitate cum percepe un șobolan aceste alegeri, rezultatele arată că modificarea alternativelor percepute poate influența semnificativ comportamentul acestor animale.

Studiul sugerează o metodă relativ simplă și puțin costisitoare de a încuraja animalele să intre în capcane: plasarea unei surse de hrană extrem de tentante, dar inaccesibile, în exteriorul intrării în capcană.

Concluziile ridică și o întrebare mai amplă

Timp de decenii, economiștii comportamentali și psihologii au documentat prejudecățile decizionale la oameni. Din ce în ce mai mult, dovezile sugerează că unele dintre aceste principii se pot extinde dincolo de propria noastră specie.

Animalele, la fel ca oamenii, fac constant alegeri în condiții de incertitudine. Înțelegerea acestor alegeri ar putea deschide noi modalități de a gestiona speciile dăunătoare, de a conserva fauna sălbatică amenințată și de a îmbunătăți monitorizarea animalelor.

Uneori, cea mai bună modalitate de a determina un animal să aleagă opțiunea A poate să nu fie de a face opțiunea A mai bună. Poate fi să adaugi opțiunea B, mai scrie sursa citată anterior.