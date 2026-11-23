Măști uriașe împodobite cu flori multicolore, costume spectaculoase, clopote și zgomote menite să alunge spiritele rele. În comuna Brănești, județul Ilfov, tradiția Cucilor continuă să adune comunitatea în jurul unui obicei străvechi, moștenit de la etnicii bulgari stabiliți aici. Ion Petcu, în vârstă de 74 de ani, și Elena Gheorghe, doi dintre păstrătorii tradiției, povestesc despre semnificația măștilor, migala confecționării costumelor și responsabilitatea transmiterii acestui patrimoniu cultural către generațiile tinere.

În fiecare an, la începutul primăverii, Brăneștiul devine scena unui spectacol popular în care măștile viu colorate, clopotele și costumele tradiționale readuc la viață unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri ale comunității bulgare din România: Cucii.

Pentru localnici, sărbătoarea nu este doar un prilej de veselie, ci și o legătură cu strămoșii și cu locurile din care au venit familiile lor.

Ion Petcu are 74 de ani, s-a născut și a crescut în Brănești și spune că a cunoscut obiceiul încă din copilărie. Bărbatul își amintește relatările transmise în familie, din generație în generație, despre originile bulgărești ale comunității și despre satul din care ar fi plecat strămoșii săi.

„Tatăl meu îmi povestea mie că și lui îi povestea, la rândul lui, bunicul. Spunea că au venit din satul Garvănu, din Bulgaria, familia asta a noastră, Petcu”, își amintește localnicul.

Ion Petcu a mers personal în Bulgaria, în satul despre care auzise în poveștile familiei, și a descoperit că obiceiul se păstrează și acolo.

Mărturia sa vorbește despre legăturile culturale dintre comunitatea bulgară din Brănești și localitățile de la sud de Dunăre, unde obiceiurile de primăvară cu măști continuă să fie practicate.

Măștile cu flori, simbolul renașterii naturii

Elementul cel mai spectaculos al sărbătorii îl reprezintă măștile, cucii, numite de localnici și „chipuri”. Înalte, bogat ornamentate și împodobite cu flori din hârtie colorată, acestea transformă participanții în personaje impresionante.

Dincolo de aspectul lor spectaculos, măștile au o semnificație simbolică profundă: vestesc sfârșitul iernii, renașterea naturii și începutul unui nou ciclu agrar.

„Chipurile astea arată că vine și primăvara. Noi, când venim cu astfel de chipuri, anunțăm că vine primăvara, cu flori la chip”, explică Ion Petcu.

Zgomotul clopotelor și gesturile ritualice completează spectacolul. Potrivit tradiției, acestea au rolul de a îndepărta forțele malefice și de a aduce noroc comunității.

Loviturile ritualice, întâlnite în formele vechi ale obiceiului, trebuie înțelese în contextul simbolic al sărbătorii, nu ca o încurajare a violenței.

„Suntem singurii care făceam așa ceva”. Măștile, lucrate cu migală în familie

În spatele fiecărei măști se află ore întregi de muncă și o tehnică transmisă în familie.

Elena Gheorghe, una dintre femeile care contribuie la păstrarea obiceiului, vorbește cu mândrie despre particularitățile măștilor din Brănești.

„Măștile acestea nu se fac decât la noi, nu se fac în altă parte, în România. Suntem singurii care făceam așa ceva”, afirmă ea, subliniind caracterul aparte al modelelor realizate în comunitate.

Confecționarea unei măști presupune colaborarea dintre membrii familiei. Elena Gheorghe explică faptul că lucrează împreună cu soțul său, fiecare având un rol bine stabilit.

„Această mască o realizez eu cu soțul meu. Dânsul face ce e dedesubt, structura metalică și suportul. Masca trebuie făcută dintr-un carton foarte gros. Eu fac bobocii și pe urmă îi pune el”, povestește Elena Gheorghe.

Bobocii sunt florile confecționate manual din hârtie creponată, care dau culoare și volum măștii. Fiecare ornament este realizat separat, apoi fixat pe structură.

Rezultatul este o adevărată construcție decorativă, în care meșteșugul, răbdarea și imaginația se îmbină cu simbolurile tradiționale.

Un obicei al bărbaților, cu reguli respectate odinioară cu strictețe

În tradiția locală, costumele Cucilor erau purtate de bărbați, iar participarea la ritual respecta reguli cunoscute de întreaga comunitate.

„Îl îmbracă numai bărbații. În ziua de Cuci, adică a doua zi după Lăsata Secului, la noi se fac Cuci”, explică Elena Gheorghe.

Femeia își amintește că, în copilăria sa, regulile erau mult mai stricte decât în prezent.

„Eu țin minte că eram copil și, dacă prindea o fată îmbrăcată, o bătea. Nu avea voie. Numai bărbații îmbracă”, povestește ea, evocând o practică veche, care reflectă normele comunității de atunci.

Participarea tinerilor avea și o dimensiune socială, legată de relațiile dintre fete și băieți.

Ion Petcu își amintește că, în tinerețea sa, băieții care aveau iubite primeau de la acestea haine și accesorii pentru sărbătoare. „Băieții tineri care aveau prietene, amoreze, cum se spunea la noi, fetele trebuiau să îi îmbrace, să le dea rochii, baticuri, tot ce aveau ele mai frumos”, povestește el.

În ziua sărbătorii, ulițele satului se umpleau de culori, de costume improvizate și de personaje mascate.

„Ieșeau în sat fel de fel de culori, fel de fel de flori făcute. Alții aveau cu pene, tot așa, pene vopsite frumos”, își amintește Ion Petcu. Astfel, sărbătoarea devenea și o ocazie de întâlnire, de afirmare a tinerilor și de consolidare a legăturilor dintre familiile comunității.

Ion Petcu, meșteșugarul care face opinci, brâuri și chimire

Pentru Ion Petcu, păstrarea tradiției nu se limitează la participarea la sărbătoarea Cucilor. După pensionare, bărbatul a început să confecționeze obiecte specifice portului și meșteșugurilor tradiționale.

„La pensie mi-a venit ideea să mă apuc să fac opinci, să fac brâuri, chimire și mai multe, hamuri pentru cai”, povestește el.

Opincile și chimirele sunt folosite inclusiv în alcătuirea costumelor tradiționale, contribuind la păstrarea autenticității acestora.

Ion Petcu este conștient că viitorul obiceiului depinde de interesul celor tineri.

„Tinerii trebuie să învețe ca să poată să ducă mai departe. Eu, la 74 de ani, să duc înainte tradiția…”, spune el, lăsând să se înțeleagă cât de important este ca meșteșugurile și obiceiurile să fie preluate de generațiile următoare.

Mărturia sa reflectă una dintre marile provocări ale patrimoniului cultural imaterial: continuitatea tradițiilor într-o lume în care tot mai puțini tineri învață să confecționeze costume și obiecte tradiționale.

Cucii din Brănești trec granița

Tradiția Cucilor nu mai este prezentă doar pe ulițele din Brănești. Membrii comunității participă și la manifestări folclorice internaționale, unde își prezintă măștile și costumele.

Elena Gheorghe spune că grupul din care face parte promovează obiceiul și în afara țării.

„Noi, ăștia mai în vârstă, avem un grup, Trușanca sau Cucii din Brănești, care mergem mult în străinătate”, povestește ea.

Una dintre destinațiile amintite este orașul Pernik, din Bulgaria, cunoscut pentru Festivalul Internațional al Jocurilor cu Măști „Surva”, unde se întâlnesc grupuri care păstrează obiceiuri asemănătoare.

„Acum, în ianuarie, o să plecăm în Bulgaria, la Pernik, la festivalul măștilor”, spune Elena Gheorghe, referindu-se la participarea planificată a grupului.

Prezența Cucilor din Brănești la asemenea manifestări reprezintă o modalitate de promovare a patrimoniului local și de reafirmare a legăturilor culturale cu Bulgaria