Sute de școli din Germania au primit, luni, dimineața, e-mailuri de amenițare cu bombă din partea unor persoane neidentificate, relatează publicația WELT. Printre regiunile afectate se numără Baden-Württemberg, Turingia, Saxonia de Jos și Schleswig-Holstein.

În sud-vest, potrivit informațiilor furnizate de Comandamentul Poliției din Freiburg, scrisorile de amenințare au fost trimise la mai mult de 450 de școli.

În Turingia, e-mailurile au ajuns la școli din Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt, Greiz și alte localități.

Și școlile din Baden-Württemberg sunt afectate. Totuși, nu există un „pericol concret pentru populație”, precizează sursa citată.

Și în Renania-Palatinat au fost înregistrate amenințări cu bombe la adresa unor școli. Nu se știe încă câte școli au fost afectate, a declarat o purtătoare de cuvânt a Oficiului Criminalistic al Landului (LKA) din Mainz. Au fost semnalate cazuri în zonele tuturor celor cinci direcții de poliție din Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier și Kaiserslautern.

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Mecklenburg-Pomerania de Vest este, de asemenea, vizată de amenințări. Numeroase școli din land au semnalat primirea unui e-mail cu amenințări cu bombă adresat unui număr mare de destinatari, după cum a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Educației din Schwerin.

„Poliția exclude în mod expres existența vreunui pericol iminent pentru comunitatea școlară.” Ministerul Educației a emis o informare scrisă adresată părinților, cu titlu preventiv.

Și în Saxonia Inferioară au existat amenințări cu bombe la adresa mai multor școli. Ministerele nu au oferit inițial informații cu privire la conținutul amenințărilor și la numărul școlilor afectate. În general, școlile sunt îndemnate să ia legătura cu poliția și să depună plângere în cazul în care primesc o amenințare, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Educației din Saxonia Inferioară.

Cursurile au fost întrerupte, clădirea școlii a fost evacuată

În e-mail erau menționate și aproximativ 50 de școli din Schleswig-Holstein, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Educației pentru Agenția Germană de Presă. În unele instituții, cursurile au fost întrerupte din motive de precauție. În alte școli, profesorii și elevii au părăsit temporar clădirea.

Numeroase școli din toată Saxonia sunt, de asemenea, afectate. Cu toate acestea, nu se consideră că ar exista un pericol grav, după cum au comunicat mai multe direcții de poliție. Prin urmare, nu au loc evacuări sau percheziții în școlile afectate. Totuși, se oferă consiliere conducerilor școlilor, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Chemnitz.

Berlinul este, de asemenea, vizat de amenințări cu atentate. Totuși, potrivit unei prime evaluări, nu există indicii care să sugereze un pericol real și concret, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Peste zece școli ar fi fost vizate și ar fi primit aceste amenințări. Numărul exact nu a fost încă stabilit.

În această dimineață, aproximativ 260 de școli din Saxonia-Anhalt au primit amenințări cu bombă prin e-mail. Poliția nu consideră că amenințarea ar fi una serioasă, a comunicat Inspectoratul de Poliție din Halle. Și în zona sa de competență au fost afectate școli.

Autorul amenințărilor rămâne necunoscut. Poliția a demarat imediat o anchetă pentru tulburarea ordinii publice prin amenințarea cu comiterea unor infracțiuni.

În luna noiembrie, în mai multe țări europene, printre care și Italia și Scoția, au fost primite e-mailuri de amenințare similare. În niciunul dintre cazuri nu s-a produs evenimentul descris în acestea.