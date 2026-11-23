Premierul Luca Niculescu a evocat lipsurile dure pe care le-a suferit în copilărie, în timpul comunismului, care au culminat cu momente în care familia sa nu avea suficientă mâncare. Amintirile triste din Epoca de Aur au fost împărtășite într-un videoclip publicat pe TikTok de către fostul jurnalist.

În clipul respectiv, actual șef al Guvernului a povestit că, deși rar, existau momente când singura hrană a familiei sale era pâinea cu muștar. Mai mult, înaintea unui Paște, membrii familiei au stat pe rând două zile și o noapte la coadă doar pentru a cumpăra ouă.

Grija familiei, căutarea alimentelor de bază

Concret, Luca Niculescu a crescut în cartierul bucureștean Berceni, alături de cei 3 frați ai săi. Tatăl său lucra ca tehnician constructor pe șantiere, iar mama era contabilă, și-a amintit fostul diplomat.

Însă, aceasta a fost nevoită să renunțe la locul său de muncă pentru a se dedica exclusiv procurării alimentelor necesare. Pleca dimineața de acasă cu sacoșele goale, încercând să procure suficiente alimente pentru cei 6 membri ai familiei.

„Pleca cu niște pungi goale dimineața și încerca să vină cu ele cât mai pline seara. Cartofi, legume… Dacă găsea carne, era un miracol, dar nu prea găseai carne. Găseai elemente de carne, găseai capete de pui, gheare de pui, încercai să faci ceva cu ele”, a relatat premierul în mesajul video citat.

Cozile interminabile de tristă amintire

O imagine unică lăsată de anii copilăriei o reprezintă faimoasele cozi interminabile de tristă amintire,oamenii fiind nevoiți să aștepte ore în șir pentru a-și cumpăra produse alimentare de bază, deși de multe ori nu se știa „ce se dă”.

Premierul a povestit că, înaintea unor sărbători pascale, familia sa a aflat că magazinul alimentar din cartier urma să primească ouă. Părinții și copiii au făcut cu schimbul la coadă, timp de două zile și o noapte.

„Nu exista ceva pentru care să nu fie coadă. Îmi amintesc experiența cea mai lungă de coadă. A fost înaintea unei sărbători de Paște, când auziserăm că vor fi aduse ouă la alimentara din cartier și am stat două zile și o noapte la coadă. Stăteau părinții câteva ore, pe urmă stăteam noi”, a rememorat șeful Guvernului.

Frigul crunt in apartamente și dublul limbaj

Însă lipsa hranei nu era singura problemă. În locuințele comuniste, temperaturile scăzute îi obligau pe oameni să recurgă la soluții improvizate. Astfel, într-o dimineață petrecută la mătușa sa, Luca Niculescu a descoperit în sufragerie un pahar cu apă înghețată. În apartamentul familiei din Berceni, cărămizile erau încălzite pe aragaz pentru a mai ridica puțin temperatura din camere. „În Berceni reușeam să facem 13-14 grade”, a spus premierul.

Potrivt înregistrării publicate pe TikTok, o altă realitate tristă a copilăriei sale se referă la precauția aproape obsedantă cu care oamenii comentau subiecte delicate din perioada comunistă. Adulții îi învățau pe copii din primii ani de viață să fie atenți la ce spun în afara casei.

„Într-un fel vorbeam acasă, într-un fel vorbeam în public și eram învățați încă de când eram mici să ținem acest dublu limbaj”, a subliniat actualul șef al Executivului.