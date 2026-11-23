Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Codrin Miron, face un bilanț scurt, după prima jumătate de an la cârma Direcției și prezintă cazurile majore declanșate de structură precum și obiectivele viitoare.

“Crima organizată nu mai are granițe, așa că nici anchetele noastre nu mai pot avea.

În cele șase luni am destructurat grupări infracționale transfrontaliere, am urmărit bani prin rețele de criptomonede, am colaborat cu parteneri din mai multe state străine, am oprit drogurile înainte să ajungă pe stradă, am protejat interesele persoanelor vulnerabile și am fost proactivi în fața amenințărilor la adresa securității naționale.

Pentru noi, fiecare dosar soluționat înseamnă mai multă siguranță pentru oameni”, transmite șeful Direcției printr-un comunicat oficial de luni.

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Prioritățile și provocările perioadei următoare

În următoarea perioadă, DIICOT se va concentra pe grupările de crimă organizată, evaziunea fiscală de peste 10 milioane de lei, fraudele cu investiții, traficul de droguri, de persoane și de minori, exploatarea sexuală online a copiilor și traficul de arme.

În paralel, rămân prioritare amenințările hibride: atacurile informatice asupra infrastructurii critice, actele de diversiune și sabotajul, radicalizarea, amenințările cu caracter terorist și eludarea sancțiunilor internaționale.

Principalele provocări sunt volumul de muncă, cu peste 600 de dosare pe procuror la secția de droguri, și dimensiunea tot mai transnațională a grupărilor, care folosesc resurse, bani și colaboratori din mai multe state. De aceea, cooperarea internațională devine o parte esențială a fiecărei anchete mari.

Ce a „livrat” lupta contra crimei organizate în jumătate de an

DIICOT arată în bilanțul intermediar de luni că în cele șase luni de la isntalarea noii conduceri 14.691 de dosare au fost soluționate, criptomonede de 120 de milioane de dolari au fost depistate și confiscate, 1.719 de kg de droguri au fost scoase de pe piață și o rețea de sabotaj a fost destructurată.

În perioada aprilie – octombrie 2026, procurorii DIICOT au lucrat în 46.627 de dosare, dintre care 14.691 au fost soluționate, au cercetat 3.501 persoane și au trimis în judecată 3.146 de inculpați.

Au fost arestate preventiv 1.152 de persoane, iar bunurile puse sub sechestru depășesc 327 de milioane de lei. Toate acestea, cu o încărcare medie de circa 146 de dosare pe fiecare procuror.

Cele mai complexe anchete

● 120 de milioane de dolari în criptomonede. Procurorii au urmărit banii transferați ilegal de pe o platformă blockchain prin mai multe rețele de spălare, iar victima a recuperat peste 95%.

● O anchetă în nouă state. Împreună cu Europol și Eurojust, DIICOT a investigat o grupare care ar fi furat date de la companii și ar fi cerut răscumpărare în criptomonede, în circa 1.000 de atacuri.

● 1.719 kg de droguri. Pe baza probelor DIICOT, autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania au capturat transporturi organizate de o grupare coordonată din România.

● O rețea de sabotaj. Trei străini ar fi fost implicați în incendiul de la Brașov, izbucnit lângă o fabrică de armament a Romarm, iar doi dintre ei au fost arestați în Germania, în timp ce ar fi pregătit fapte similare.

Relația DIICOT – cetățean

● Mai puține droguri pe stradă și în cluburi. Pe lângă cele 202 kg de heroină din portul Constanța, au fost scoase din circulație alte 663 kg de droguri, aproape 46.000 de comprimate și peste 4,5 tone de canabis. Au fost destructurate și rețele care vindeau droguri în cluburi, mai ales tinerilor.

● Mai puțină frică în comunități. Rețele de șantaj și cămătărie, unele acuzate și de violențe grave, au fost trimise în judecată sau sunt cercetate.

● Banii publici, protejați. Au fost anchetate fraude cu bani din bugetul sănătății, cum ar fi servicii medicale decontate, dar neprestate, precum și evaziuni fiscale de milioane de lei.

● Oameni obișnuiți, apărați de înșelătorii. Au fost anchetate scheme care vizau persoane de bună-credință, de la credite inexistente la mașini de lux vândute cu identitate falsă.

● Cei vulnerabili, protejați. 17 inculpați au fost trimiși în judecată pentru exploatare sexuală, după ce ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a racola tinere în 13 țări. Procurorii cer confiscarea a două mașini de lux de peste 130.000 de euro, a unor bijuterii și a unor sume de bani. Separat, doi frați au fost trimiși în judecată pentru trafic de minori, după ce ar fi câștigat peste 1,25 milioane de dolari de pe urma unei tinere recrutate la 15 ani. Pentru ei, procurorii cer confiscarea a patru mașini de lux, evaluate la circa 825.000 de euro.

● Bani care se pot întoarce la stat și la victime. Bunurile de peste 327 de milioane de lei puse sub sechestru pot acoperi, la finalul proceselor, prejudiciile și confiscările.

Cauzele prezentate se află în urmărire penală sau în fața instanțelor. Până la o hotărâre definitivă, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Raportul complet de activitate al DIICOT pentru perioada aprilie – octombrie 2026 poate fi consultat AICI.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este structura de parchet specializată, cu personalitate juridică, care funcționează în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

DIICOT anchetează crima organizată, terorismul, traficul de droguri și de persoane, criminalitatea informatică și marile fraude economice, în toată țara și împreună cu parteneri din alte state.