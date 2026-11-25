Gesturi simple care prelungesc durata de utilizare a recipientelor tale.

Curățare cu grijă

Foloseşte apă, detergent blând şi o perie moale, pentru a curăţa recipientul fără a zgâria suprafaţa.

Încărcare echilibrată

Evită supraîncărcarea şi nu forța capacul peste deşeurile care depăşesc marginea recipientului.

Atenţie la capac şi roţi

Foloseşte mânerul pentru deplasare, evită loviturile şi închide capacul fâră să îl trânteşti.

Protejează materialul

Evită contactul cu surse de căldură şi obiectele fierbinţi care pot deforma recipientul.

Bine întreţinute, utile mai mult timp.

Din inimă pentru sectorul nostru!