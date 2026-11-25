UTILECare este produsul de post care te satură cel mai bine. Este cel mai sățios aliment și costă 10 lei în supermarket
09:05
Gesturi simple care prelungesc durata de utilizare a recipientelor tale.
Foloseşte apă, detergent blând şi o perie moale, pentru a curăţa recipientul fără a zgâria suprafaţa.
Evită supraîncărcarea şi nu forța capacul peste deşeurile care depăşesc marginea recipientului.
Foloseşte mânerul pentru deplasare, evită loviturile şi închide capacul fâră să îl trânteşti.
Evită contactul cu surse de căldură şi obiectele fierbinţi care pot deforma recipientul.
Bine întreţinute, utile mai mult timp.
Din inimă pentru sectorul nostru!