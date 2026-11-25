Camera Deputaților dezbate miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Parlamentarii celor două formațiuni îi reproșează acestuia modul în care gestionează sistemul sanitar și invocă probleme precum lipsa unor medicamente, întârzierile la plata concediilor medicale și blocajele în derularea investițiilor prin PNRR.

Intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, moțiunea a fost introdusă pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, cu dezbatere programată pentru ora 10:00.

Inițiatorii susțin că ministrul Sănătății acordă prea multă atenție aparițiilor publice și promovării propriei imagini, în detrimentul rezolvării problemelor cu care se confruntă pacienții și unitățile medicale.

Printre principalele critici se află construcția bugetului Sănătății pentru anul 2026, dar și datoriile de 4,7 miliarde de lei acumulate pentru plata concediilor medicale. Semnatarii documentului reclamă, totodată, absența unui sistem eficient prin care farmaciile să poată semnala lipsa anumitor medicamente.

Investițiile prin PNRR, printre motivele invocate în moțiune. Scandalul medicamentelor, un alt reproș adus ministrului

O altă temă abordată de parlamentarii PNL și USR este reprezentată de proiectele de modernizare și construire a spitalelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit moțiunii, din cele 27 de spitale incluse inițial în program, numai opt au mai rămas pe lista unităților finanțate prin acest mecanism. Inițiatorii îi impută ministrului situația proiectelor și modul în care au fost gestionate investițiile din sistemul sanitar.

Lipsa unor medicamente necesare pacienților oncologici și persoanelor cu afecțiuni psihice se numără, de asemenea, printre problemele semnalate în document. Semnatarii critică faptul că Ministerul Sănătății nu ar fi pus la punct un mecanism funcțional de raportare a medicamentelor indisponibile în farmacii și acuză instituția că a prezentat statistici, fără să ofere soluții concrete.

Disputa a luat amploare după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat că nu poate găsi unul dintre medicamentele de care are nevoie. Ulterior, acesta le-a cerut scuze pacienților pentru situația creată. PNL și USR au anunțat atunci că pregătesc o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, demersul ajungând miercuri în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.