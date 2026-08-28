(P) Salubrizare S5. Programul de colectare a deșeurilor

Programul de colectare a deșeurilor în Sectorul 5 variază în funcție de categoria utilizatorilor.

Agenți economici și instituții publice

Deșeurile menajere (fracția umedă) se colectează minimum la solicitare și maximum de 7 ori pe săptămână, conform frecvenței stabilite în contractul cu societatea de salubrizare.

Deșeurile reciclabile (fracția uscată) se colectează minimum la solicitare și maximum de 7 ori pe săptămână, conform frecvenței stabilite în contractul cu societatea de salubrizare.

Persoane fizice (utilizatori casnici)

Deșeurile menajere (fracția umedă) se colectează minimum o dată pe săptămână. Pentru a afla ziua de colectare pentru adresa d-vs sunați la 031.9450 sau email la [email protected].

Deșeurile reciclabile (fracția uscată) se colectează o dată la două săptămâni. Pentru a afla ziua de colectare pentru adresa d-vs sunați la 031.9450 sau email la [email protected].

Asociații de proprietari

Deșeurile menajere (fracția umedă) se colectează minimum o dată pe săptămână și maximum de 4 ori pe săptămână.

Deșeurile reciclabile (fracția uscată) se colectează minimum o dată pe săptămână și maximum de 4 ori pe săptămână.

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