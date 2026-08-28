SUA pregătesc o nouă desfășurare militară majoră în Orientul Mijlociu. Portavionul USS Theodore Roosevelt, trimis în Golf pentru o misiune de opt luni

SUA pregătesc trimiterea portavionului Theodore Roosevelt în Orientul Mijlociu, unde îl va înlocui portavionul USS George Washington. Desfășurarea ar urma să dureze peste șapte luni, pe fondul prezenței militare americane consolidate în regiune după războiul cu Iranul.

Statele Unite pregătesc o nouă desfășurare navală de amploare în Orientul Mijlociu, unde portavionul USS Theodore Roosevelt și grupul său de escortă urmează să ajungă în cadrul rotației forțelor americane din regiune, relatează The Hill.

Potrivit Institutului Naval american, Theodore Roosevelt va părăsi baza sa din San Diego, California, „în următoarele săptămâni”, având misiunea de a înlocui portavionul George Washington. USS George Washington se află în regiune de aproximativ o săptămână și îl înlocuise, la rândul său, pe Abraham Lincoln, după o misiune neobișnuit de lungă.

Noua desfășurare arată că Washingtonul se pregătește să păstreze o prezență navală majoră în Orientul Mijlociu pentru multe luni, după războiul cu Iranul și într-un climat regional care continuă să necesite resurse militare americane importante.

Misiunea Theodore Roosevelt ar urma să depășească șapte luni, potrivit unui oficial de rang înalt al Marinei americane citat de Institutul Naval.

„Comandamentul lor îi face să mizeze pe opt luni”, a declarat un oficial de rang înalt al Marinei SUA, citat de Institutul Naval american.

Sursa video – X/@commandante_

Trei portavioane americane, într-o rotație alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu

Desfășurarea Theodore Roosevelt reprezintă o nouă etapă într-o rotație care a implicat deja alte două portavioane americane.

USS George Washington a sosit recent în Orientul Mijlociu pentru a prelua misiunea de la Abraham Lincoln. La rândul său, Abraham Lincoln a încheiat o desfășurare excepțional de lungă, care a depășit opt luni pe mare fără escală într-un port.

Durata misiunii a provocat critici legate de condițiile de viață ale celor aproximativ 5.000 de marinari aflați la bord și de efectele unei perioade atât de lungi petrecute pe mare asupra sănătății mintale a echipajului.

Pentru marinarii de pe USS Abraham Lincoln, perioada îndelungată fără o escală urmează să se încheie în Thailanda. Marina thailandeză a anunțat joi pentru AFP că portavionul și echipajul său se pregătesc să ajungă la țărm, iar presa locală indică perioada 2-6 septembrie pentru escală.

Abraham Lincoln plecase din San Diego la 21 noiembrie 2025, pentru o misiune care trebuia inițial să îl ducă în Marea Chinei de Sud. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au schimbat însă planurile Pentagonului.

Portavionul a fost redirecționat către regiune înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze ofensiva comună împotriva Iranului, la 28 februarie.

SUA își mențin forța navală în regiune după izbucnirea războiului cu Iranul

Portavioanele reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente prin care Statele Unite își pot proiecta rapid forța militară într-o regiune. O asemenea navă nu operează singură, ci este însoțită de un grup naval de escortă care îi asigură protecția și extinde capacitatea de luptă a întregii formațiuni.

Conflictul a determinat Washingtonul să transfere în Orientul Mijlociu nu numai nave și aeronave, ci și importante capacități de apărare antiaeriană și antirachetă.