Cutremur politic în Ungaria. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, ia în calcul dizolvarea după pierderea puterii după 16 ani în parlamentul maghiar

Partidul maghiar Fidesz analizează scenarii radicale după victoria partidului Tisza, care a dus la sfârșitul celor 16 ani de dominație ai lui Viktor Orban. Printre variante se află reformarea partidului fără fostul premier sau chiar dizolvarea și crearea unei noi formațiuni conservatoare.

Fidesz traversează una dintre cele mai profunde crize din istoria sa recentă, după pierderea alegerilor din Ungaria și încheierea celor 16 ani în care Viktor Orbán a dominat scena politică de la Budapesta.

În interiorul partidului sunt analizate scenarii care până în urmă cu câteva luni ar fi părut aproape imposibile: o restructurare profundă, continuarea fără Orbán, crearea unei noi mișcări politice de dreapta sau chiar dizolvarea completă a Fidesz și înființarea unei noi formațiuni conservatoare, potrivit Euronews.

Criza a început după alegerile din aprilie, câștigate de Tisza, partidul condus de Péter Magyar, rezultat care a pus capăt perioadei în care Orbán și Fidesz au guvernat Ungaria beneficiind inclusiv de o majoritate de două treimi în Parlament.

În acest moment, Tisza se apropie de 70% în sondajele de opinie, în timp ce Fidesz ar fi coborât sub pragul de 20%.

„Viitorul partidului nu a fost încă decis. Am amânat pentru câteva luni decizia dacă merită să continuăm. Întrebarea rămâne deschisă, iar una dintre opţiuni este sfârşitul”, a declarat o sursă din interiorul Fidesz, sub protecția anonimatului.

Viktor Orbán rămâne în centrul luptei pentru viitorul Fidesz

După înfrângerea electorală, Viktor Orbán a renunțat la mandatul de parlamentar, încheind o perioadă de 36 de ani în legislativul ungar. În luna mai, Fidesz l-a reales însă în funcția de președinte al partidului și i-a încredințat un rol important în stabilirea direcției viitoare.

În interiorul formațiunii a circulat și un chestionar prin care membrii au fost întrebați despre motivele eșecului electoral și despre soluțiile pentru relansarea partidului.

Printre opțiunile prezentate s-ar fi aflat restructurarea și înnoirea completă a Fidesz, lansarea unei noi mișcări de dreapta sau chiar dizolvarea partidului și înființarea unei alte formațiuni conservatoare cu lideri noi. Nu toată lumea acceptă însă această perspectivă.

Bertalan Havasi, purtătorul de cuvânt al Fidesz și unul dintre vechii aliați ai lui Viktor Orbán, respinge ideea dispariției formațiunii.

„Personal, mi se pare de neimaginat ca Fidesz să nu existe şi să nu existe sub numele de Fidesz”, a declarat Bertalan Havasi.

Renunțarea la numele partidului și la întreaga experiență acumulată doar pentru că formațiunea a pierdut alegerile ar reprezenta „cea mai mare nebunie”, a mai declarat Havasi. Analiștii politici consideră însă semnificativ simplul fapt că dizolvarea a ajuns să fie discutată.

„Faptul că Fidesz ridică posibilitatea propriei dizolvări contează, pentru că arată că aceasta se numără printre scenariile conducerii”, este evaluarea analiștilor citați în material.

În același timp, partidul este afectat de retragerea unor figuri care au ocupat poziții importante în vechea structură de putere. Fostul ministru al Transporturilor János Lázár a vizitat organizațiile teritoriale Fidesz pentru a evalua consecințele înfrângerii, după care și-a depus mandatul de parlamentar și s-a retras din viața publică.

În iulie, Gergely Gulyás, fost ministru și lider al grupului parlamentar Fidesz, a renunțat la funcție.

Fostul ministru de Externe Péter Szijjártó a părăsit politica pentru a se alătura producătorului chinez de automobile BYD, iar Antal Rogán, un alt nume important al fostului guvern, s-a retras din viața publică.

„Fiecare plecare poate fi explicată prin circumstanţele individuale ale politicianului. Dar toate aceste mişcări acţionează împotriva intereselor Fidesz”, consideră analiștii politici.

Pentru conducerea partidului, plecările pot reprezenta însă și oportunitatea unei schimbări de generație. O asemenea tentativă de repoziționare pare să se contureze deja prin apariția platformei „Civic Democrats” („Democrații Civici”), lansată de fostul ministru al Dezvoltării Rurale Tibor Navracsics și Orsolya Ferenc.

Inițiativa promovează un dialog mai larg cu alegătorii și a alimentat speculațiile privind formarea unei aripi conservatoare mai moderate în interiorul Fidesz. Cei doi fondatori au negat însă că ar pregăti ruperea partidului.

Corupția și oamenii din jurul lui Orbán apasă asupra partidului

Una dintre cele mai dificile întrebări pentru Fidesz este dacă partidul se poate reforma cu Viktor Orbán rămas la conducere. Fostul premier este criticat inclusiv în legătură cu averile acumulate de persoane din cercul său apropiat în timpul anilor petrecuți la putere.

Printre numele menționate se află István Tiborcz, ginerele lui Orbán, Győző Orbán, tatăl acestuia, și Lőrinc Mészáros, prietenul din copilărie al fostului premier, devenit cel mai bogat om din Ungaria. Afacerile acestora și contractele obținute de la stat au generat numeroase controverse.

Surse din interiorul Fidesz susțin că Orbán nu ar fi furnizat până în prezent „explicaţii suficiente” în legătură cu acuzațiile de corupție care au vizat cercul său apropiat.

Orbán ar urma să rămână președintele Fidesz cel puțin până în mai 2027, când formațiunea va trebui să decidă atât viitorul liderului său, cât și direcția în care va merge după pierderea puterii.

Înfrângerea electorală nu a însemnat însă dispariția influenței europene a Fidesz. Formațiunea rămâne membru fondator al Patrioților pentru Europa, grup politic din Parlamentul European din care face parte și AUR.

De asemenea, Orbán continuă, de asemenea, să aibă relații politice apropiate cu lideri din extrema-dreaptă precum Marine Le Pen și Matteo Salvini, liderul Ligii din Italia.