Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, după ce săptămâna trecută a fost internat în spital pentru tratamentul unei afecțiuni rare a sângelui.

Palatul Regal din Oslo a anunțat că suveranul a murit în pace, vineri, la ora locală 06:35, la Spitalul Național din Oslo. În cele 24 de ore care au precedat moartea sa, membri ai familiei regale l-au vizitat pe rege, iar oamenii au depus flori la palat.

Harald a fost primul rege al Norvegiei născut pe teritoriul țării începând din secolul al XIV-lea. El va fi succedat de fiul său, Haakon.

Harald a domnit 35 de ani

După 35 de ani pe tron, Harald va rămâne în memoria norvegienilor drept un suveran popular și reformator, care a modernizat monarhia, a încălcat tradiția căsătorindu-se cu o femeie de rând și a reprezentat o figură unificatoare în cele mai dificile momente prin care a trecut Norvegia.

Observatorii familiei regale îl descriu drept un om modest, respectat și iubit, considerat ”bunicul” națiunii și ”regele poporului” – un titlu folosit și pentru tatăl său, regele Olav al V-lea, arată BBC.

După atentatele cu bombă și arme de foc din 2011, de la Oslo și de pe insula Utøya, Harald le-a cerut norvegienilor să se sprijine reciproc și să nu ”lase frica să pună stăpânire pe ei”.

În ultimii ani, Harald și familia sa s-au confruntat cu probleme de sănătate și scandaluri, în special în legătură cu asocierea nurorii sale, Mette-Marit, cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein, precum și cu condamnarea fiului acesteia, Marius Borg Høiby, pentru viol.