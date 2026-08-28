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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 28 august, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 28 august, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre situația devastatoare a țării la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”!  Fostul premier Mihai Tudose vorbește din culisele crizei politice. De ce nu reușește Nicușor Dan să găsească un premier? Dacă nu există o majoritate, va refuza să desemneze pe cineva?

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Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune analistul politic Bogdan Jelea despre termenul limită pentru declanșarea alegerilor anticipate. De ce nu vor să ieșim la vot?

Sociologul Dan Dungaciu, face dezvăluiri despre zona gri a războiului și cine ne-a târât și pe noi acolo. Ce diferență este între a spune „în fiecare dimineață a răsărit soarele” și „a mai căzut o dronă la noi”? Niciuna, ambele sunt corecte. Soarele răsare în fiecare dimineață, iar în ultimul timp dronele cad în fiecare zi! Ne obișnuim cu așa ceva? Devine un mod de viață?

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Toate momentele importante ale săptămânii 24-27 august au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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