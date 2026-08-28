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Claudiu Năsui a devenit oficial ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău. Maia Sandu a semnat decretul

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Claudiu Năsui a devenit oficial noul ministru al Dezvoltării Economiei și Digitalizării din Republica Moldova. Acesta a depus jurământul la Președinție, în prezența șefei statului Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan.

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Și Eugeniu Osmochescu a depus, la rândul său, jurământul și a devenit ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

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„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii R. Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”, au rostit ambii miniștri.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în România, în Guvernul Cîțu, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut marți, 25 august.

În aceeași zi, președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care i-a acordat lui Claudiu Năsui cetățenia Republicii Moldova. Propunerea lui Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a generat un val de reacții în spațiul public.

Numirea lui Năsui în Guvernul Republicii Moldova a stârnit controverse la Chișinău

Numirea deputatului USR Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova a stârnit reacții puternice în rândul politicienilor și al unor reprezentanți ai societății civile de la Chișinău. Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, a pus sub semnul întrebării experiența pe care Năsui ar putea să o aducă în noua funcție.

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și lider al socialiștilor, susține că numirea lui Năsui ar face parte dintr-un proces mai amplu, de a pregăti țara pentru o eventuală unire cu România.

„Se face Unirea pas cu pas, la «foc încet»”, a scris Dodon pe Facebook.

La rândul său, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat decizia autorităților și afirmă că Republica Moldova are suficienți specialiști care ar putea ocupa funcții importante în administrație.

„În țară, specialiști nu sunt, după părerea PAS”, a transmis Ceban.

Fostul premier Ion Sturza a avut însă o poziție mai nuanțată. El l-a descris pe Năsui drept un politician „bine pregătit tehnic”, dar i-a pus sub semnul întrebării experiența administrativă.

„Ați vrut Milei? Poftim unul de la București”, a scris Sturza, făcând referire la apropierea lui Claudiu Năsui de ideile președintelui argentinian Javier Milei.

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