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Sfârșitul de săptămână aduce vijelii și ploi torențiale. ANM, prognoză specială pentru București

Sfârșitul de săptămână aduce vijelii și ploi torențiale. ANM, prognoză specială pentru București
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben care vizează intensificări ale vântului. Atenționarea meteo este valabilă până în această seară, la ora 20:00 și vizează Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.

„Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, anunță ANM.

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Sursa – ANM

ANM, prognoză specială pentru București

  • Prognoză meteorologică pentru intervalul 28.08.2026, ora 09:00 – 28.08.2026, ora 20:00

Vremea va deveni frumoasă. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date.

  • Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața.
  • Vântul va sufla moderat (viteze de 30 – 35 km/h).
  • Temperatura maximă va fi de 27 – 28 de grade.

În intervalul 27 august, ora 10:00 – 28 august, ora 01:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Atenționarea vizează instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Intensificări ale vântului și în sudul Banatului

Între 28 august, ora 20:00 – 29 august, ora 18:00 vor fi intensificări ale vântului și în sudul Banatului, potrivit ANM.

În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

Sursa – ANM

Totodată, meteorologii ANM precizează că  intensificări ale vântului – cu viteze de 40-50 km/h – vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.

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