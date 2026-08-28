Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben care vizează intensificări ale vântului. Atenționarea meteo este valabilă până în această seară, la ora 20:00 și vizează Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.
„Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, anunță ANM.
Vremea va deveni frumoasă. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date.
În intervalul 27 august, ora 10:00 – 28 august, ora 01:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Atenționarea vizează instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
Între 28 august, ora 20:00 – 29 august, ora 18:00 vor fi intensificări ale vântului și în sudul Banatului, potrivit ANM.
În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
Totodată, meteorologii ANM precizează că intensificări ale vântului – cu viteze de 40-50 km/h – vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.