Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben care vizează intensificări ale vântului. Atenționarea meteo este valabilă până în această seară, la ora 20:00 și vizează Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.



„Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, anunță ANM.

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ANM, prognoză specială pentru București

Prognoză meteorologică pentru intervalul 28.08.2026, ora 09:00 – 28.08.2026, ora 20:00

Vremea va deveni frumoasă. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața.

Vântul va sufla moderat (viteze de 30 – 35 km/h).

Temperatura maximă va fi de 27 – 28 de grade.

În intervalul 27 august, ora 10:00 – 28 august, ora 01:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Atenționarea vizează instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Intensificări ale vântului și în sudul Banatului

Între 28 august, ora 20:00 – 29 august, ora 18:00 vor fi intensificări ale vântului și în sudul Banatului, potrivit ANM.

În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

Totodată, meteorologii ANM precizează că intensificări ale vântului – cu viteze de 40-50 km/h – vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.