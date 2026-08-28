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Ministrul interimar al Educației s-a răzgândit. Mihai Dimian spune că nu va propune Guvernului reducerea burselor sociale

Ministrul interimar al Educației s-a răzgândit. Mihai Dimian spune că nu va propune Guvernului reducerea burselor sociale
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Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, spune într-o postare pe rețelele sociale că nu va propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale și susține că modificarea pragului de venit pentru eligibilitate ar putea duce la creșterea numărului de beneficiari.

„Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Dimpotrivă, prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, estimăm o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială”, a scris Mihai Dimian pe Facebook.

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Mihai Dimian spune că proiectul pus în consultare publică nu a vizat doar perioada de acordare a burselor sociale, ci și cuantumul minim lunar al acestora. Ministrul interimar susține că bursa socială are, potrivit legislației, rolul de a susține participarea elevilor la activitățile didactice și de a preveni abandonul școlar. Din acest motiv, acordarea bursei în perioada activităților școlare ar putea fi corelată mai direct cu scopul educațional al măsurii.

„Din ceea ce am putut observa, discuția s-a concentrat asupra perioadei de acordare a burselor sociale. Precizez că proiectul nu a pus în dezbatere doar perioada de acordare a burselor, ci și cuantumul minim lunar al acestora. Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”, a explicat ministrul interimar al Educației.

De asemenea, acesta a precizat că există state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanțelor școlare, chiar dacă alocă mai multe resurse pentru finanțarea educației decât România.

Mihai Dimian: Afirmația că „sărăcia nu intră în vacanță” este un argument legitim

Ministrul interimar al Educației consideră însă „legitim” argumentul potrivit căruia „sărăcia nu intră în vacanță” și subliniază că sprijinirea oamenilor afectați de sărăcie trebuie să fie o preocupare permanentă a statului. În acest sens, Dimian face trimitere la venitul minim de incluziune, mecanismul de protecție socială prevăzut de lege pentru prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială.

„În același timp, afirmația că «sărăcia nu intră în vacanță» este un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare. Combaterea sărăciei trebuie să fie o preocupare permanentă a statului. Dar mecanismul principal de protecție socială destinat explicit acestui obiectiv este dat de Legea privind venitul minim de incluziune. Acea lege reglementează explicit acest mecanism în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială”.

„Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia”

În finalul mesajului, Mihai Dimian spune că va ține cont de observațiile și propunerile primite înainte de a formula varianta pe care o va înainta mai departe către Comisia de Dialog Social și pe care o va susține în Guvern.

„Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia — acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern”.

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