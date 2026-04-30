Donald Trump a postat pe rețeaua de socializare Truth Social o hartă generată cu AI cu Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz fusese redenumită după președintele SUA: „Strâmtoarea Trump”. Harta provine de la un grupul de susținători ai președintelui: „WomenForTrump” („Femeile care îl susțin pe Trump”).

Trump a mai redenumit alte locuri geografice încă de anul trecut. A redenumit Golful Mexic în Golful America.

Iar Muntele Denali din Alaska a fost redenumit după numele unui fost președinte american, republicanul William McKinley. Președintele a redenumit și Instututul John F. Kennedy Center for the Performing Arts după numele său.

Trump ia în considerare să reia atacarea Iranului după eșecul negocierilor

Potrivit Axios, administrația Trump ia în considerare reluarea acțiunilor militare în Iran. Washington DC speră că prin reluarea bombardamentelor, Teheran va reveni la masa negocierilor cu o „poziție mai flexibilă”.

Președintele a amenințate dinainte de încheierea armistițiului că va distruge toate centralele electrice și podurile din Iran dacă regimul de la Teheran nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Într-un alt scenariu, SUA ar ptuea prelua controlul asupra unei porțiuni din Strâmtoarea Ormuz pentru a fi reluat transportul comercial de carburanți. Însă, această operațiune ar implica trupe terestre.

SUA ar putea utiliza o rachetă hipersonică „devastatoare”

Comandamentul Central American ar putea trimite armatei o nouă armă devastatoare: racheta hipersonică Dark Eagle.Ar putea fi utilizată pentru prima oară în istorie pentru a viza lansatoarele de rachete balistice ale Iranului, scrie Bloomberg.

O altă opțiune discutată la Casa Albă este trimiterea unor forțe speciale pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, scrie Axios.

Anterior, președintele a declarat că „blocada navală împotriva Iranului este mai eficientă decât bombardamentele”, considerată un instrument de presiune. Trump n-a exclus însă o acțiune militară dacă Iranul nu face concesii.

Sursa Foto: Truth Social/Departamentul SUA al Apărării

