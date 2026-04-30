Prima pagină » Știri externe » Trump a redenumit Strâmtoarea Ormuz după numele său în timp ce SUA pregătesc noi atacuri devastatoare asupra Iranului

Donald Trump a postat pe rețeaua de socializare Truth Social o hartă generată cu AI cu Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz fusese redenumită după președintele SUA: „Strâmtoarea Trump”. Harta provine de la un grupul de susținători ai președintelui: „WomenForTrump” („Femeile care îl susțin pe Trump”).

Trump a mai redenumit alte locuri geografice încă de anul trecut. A redenumit Golful Mexic în Golful America.

Iar Muntele Denali din Alaska a fost redenumit după numele unui fost președinte american, republicanul William McKinley. Președintele a redenumit și Instututul John F. Kennedy Center for the Performing Arts după numele său.

Trump ia în considerare să reia atacarea Iranului după eșecul negocierilor

Potrivit Axios, administrația Trump ia în considerare reluarea acțiunilor militare în Iran. Washington DC speră că prin reluarea  bombardamentelor, Teheran va reveni la masa negocierilor cu o „poziție mai flexibilă”.

Președintele a amenințate dinainte de încheierea armistițiului că va distruge toate centralele electrice și podurile din Iran dacă regimul de la Teheran nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Într-un alt scenariu, SUA ar ptuea prelua controlul asupra unei porțiuni din Strâmtoarea Ormuz pentru a fi reluat transportul comercial de carburanți. Însă, această operațiune ar implica trupe terestre.

SUA ar putea utiliza o rachetă hipersonică „devastatoare”

Comandamentul Central American ar putea trimite armatei o nouă armă devastatoare: racheta hipersonică Dark Eagle.Ar putea fi utilizată pentru prima oară în istorie pentru a viza lansatoarele de rachete balistice ale Iranului, scrie Bloomberg.

O altă opțiune discutată la Casa Albă este trimiterea unor forțe speciale pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, scrie Axios.

Anterior, președintele a declarat că „blocada navală împotriva Iranului este mai eficientă decât bombardamentele”, considerată un instrument de presiune.  Trump n-a exclus însă o acțiune militară dacă Iranul nu face concesii.

Sursa Foto: Truth Social/Departamentul SUA al Apărării

Autorul recomandă:Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Cancelarul german Merz îi cere Iranului să vină la masa negocierilor: „Programul nuclear militar trebuie să înceteze”
17:35
Cancelarul german Merz îi cere Iranului să vină la masa negocierilor: „Programul nuclear militar trebuie să înceteze”
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: Un rege la curtea yankeului Donald
16:49
Cațavencii.ro: Un rege la curtea yankeului Donald
MILITAR Mesaj de la liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei: „Viitorul strălucit al regiunii Golfului Persic va fi unul fără America”
16:32
Mesaj de la liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei: „Viitorul strălucit al regiunii Golfului Persic va fi unul fără America”
DEZVĂLUIRI Peter Magyar cere drepturi sporite pentru ungurii din Ucraina înainte de discuțiile pentru aderarea țării la UE
15:42
Peter Magyar cere drepturi sporite pentru ungurii din Ucraina înainte de discuțiile pentru aderarea țării la UE
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
CONTROVERSĂ Alertă în SUA, după ce un avion comercial care se pregătea să aterizeze ar fi lovit o dronă în incinta aeroportului San Diego: „Era strălucitoare”
10:55
Alertă în SUA, după ce un avion comercial care se pregătea să aterizeze ar fi lovit o dronă în incinta aeroportului San Diego: „Era strălucitoare”
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O statuie uimitoare care o înfățișează pe Atena, descoperită în Turcia

Cele mai noi

Trimite acest link pe