Joi, premierul Ilie Bolojan a invocat în premieră o alternativă politică, în cazul în care moțiunea inițiată de PSD și AUR și care îl vizează direct va fi validată. Jurnalistul Doru Bușcu a schițat câteva scenarii care se conturează pentru viitorul politic al lui Bolojan. Invitatul a descris tipul de electorat al liberalului.

Potrivit moderatorului emisiunii, premierul nu a invocat degeaba un plan B în cazul în care va fi debarcat din fruntea Guvernului. Astfel, a punctat jurnalistul Ionuț Cristache, se pregătește o rupere a PNL cu ajutorul oamenilor care i-au rămas fideli lui Bolojan.

Cristache: Se pregătește o rupere a PNL-ului

Ionuț Cristache: Este prima dată când Bolojan vorbește absolut deschis despre alternativa pe care o poate crea. Din informațiile mele, acum se pregătește o rupere a PNL-ului. N-a invocat degeaba parlamentarii de Bihor pe care îi controlează. Mai sunt câteva organizații în țară pe care le controlează și șefi de organizații cu care ar pleca alături de el. Sighiartău din nord, Muraru, Iași și prin sud câteva. Împreună cu USR, împreună cu ce rezidual a mai rămas din REPER, din partidul lui Cioloș. Crezi în ideea asta a unui pol progresist, a unei drepte fundamentaliste? De tipul încruntat, facem, reformăm și așa mai departe, care să se valideze electoral în 2 ani de zile la alegeri.

Doru Bușcu: În mod clar există o piață pentru genul ăsta de lider cu profil serios, gata să facă, era cât pe ce să reformeze România, dar n-a fost lăsat. Un fel de, să spunem, Mazowiecki tardiv. Care dacă mai avea 6 luni, reforma din burta economiei și-ar fi arătat rezultatele. Este o piață pentru așa ceva, deoarece furia este mare, diletantismul de la putere este vizibil.

„ U n om care vorbește convingător despre cultul muncii ”

Invitatul a mai explicat că și oamenii simpli au remarcat înavuțirea excesivă a celor de la putere, în condițiile lipsei de performanță evidente.

Până și oamenii care fac munca câmpului înțeleg că cei care conduc România nu-s destul de deștepți, sunt incapabili să facă. N-au arătat niciodată rezultate. Sunt total iresponsabili și sunt năucitori de bogați. Ori pentru un om ras în cap, cu o singură sprânceană, hotărât să facă treabă. Și pe anumite segmente făcând ceva treabă, anumite bucăți ale reformei promise s-au înfăptuit…Un om care vorbește convingător despre cultul muncii, i-ar fi plăcut lui Ion Iliescu să-l audă.

A capitulat Nicușor Dan? Doru Bușcu: Este incapabil să joace funcția de președinte/Nu e covârșit de interesul național

Ion Cristoiu: Ce forță e în spatele Loviturii de forță împotriva lui Ilie Bolojan?