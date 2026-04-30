Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Planul B al lui Bolojan. Bușcu: Există piață pentru genul ăsta/Furia este mare

Planul B al lui Bolojan. Bușcu: Există piață pentru genul ăsta/Furia este mare

Joi, premierul Ilie Bolojan a invocat în premieră o alternativă politică, în cazul în care moțiunea inițiată de PSD și AUR și care îl vizează direct va fi validată. Jurnalistul Doru Bușcu a schițat câteva scenarii care se conturează pentru viitorul politic al lui Bolojan. Invitatul a descris tipul de electorat al liberalului.

Potrivit moderatorului emisiunii, premierul nu a invocat degeaba un plan B în cazul în care va fi debarcat din fruntea Guvernului. Astfel, a punctat jurnalistul Ionuț Cristache, se pregătește o rupere a PNL cu ajutorul oamenilor care i-au rămas fideli lui Bolojan.

Cristache: Se pregătește o rupere a PNL-ului

Ionuț Cristache: Este prima dată când Bolojan vorbește absolut deschis despre alternativa pe care o poate crea. Din informațiile mele, acum se pregătește o rupere a PNL-ului. N-a invocat degeaba parlamentarii de Bihor pe care îi controlează. Mai sunt câteva organizații în țară pe care le controlează și șefi de organizații cu care ar pleca alături de el. Sighiartău din nord, Muraru, Iași și prin sud câteva. Împreună cu USR, împreună cu ce rezidual a mai rămas din REPER, din partidul lui Cioloș. Crezi în ideea asta a unui pol progresist, a unei drepte fundamentaliste? De tipul încruntat, facem, reformăm și așa mai departe, care să se valideze electoral în 2 ani de zile la alegeri.

Doru Bușcu: În mod clar există o piață pentru genul ăsta de lider cu profil serios, gata să facă, era cât pe ce să reformeze România, dar n-a fost lăsat. Un fel de, să spunem, Mazowiecki tardiv. Care dacă mai avea 6 luni, reforma din burta economiei și-ar fi arătat rezultatele. Este o piață pentru așa ceva, deoarece furia este mare, diletantismul de la putere este vizibil.

Un om care vorbește convingător despre cultul muncii

Invitatul a mai explicat că și oamenii simpli au remarcat înavuțirea excesivă a celor de la putere, în condițiile lipsei de performanță evidente.

Până și oamenii care fac munca câmpului înțeleg că cei care conduc România nu-s destul de deștepți, sunt incapabili să facă. N-au arătat niciodată rezultate. Sunt total iresponsabili și sunt năucitori de bogați. Ori pentru un om ras în cap, cu o singură sprânceană, hotărât să facă treabă. Și pe anumite segmente făcând ceva treabă, anumite bucăți ale reformei promise s-au înfăptuit…Un om care vorbește convingător despre cultul muncii, i-ar fi plăcut lui Ion Iliescu să-l audă.

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

A capitulat Nicușor Dan? Doru Bușcu: Este incapabil să joace funcția de președinte/Nu e covârșit de interesul național

Ion Cristoiu: Ce forță e în spatele Loviturii de forță împotriva lui Ilie Bolojan?

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 1 mai, de la ora 15.00
18:29
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 1 mai, de la ora 15.00
EXCLUSIV A capitulat Nicușor Dan? Doru Bușcu: Este incapabil să joace funcția de președinte/Nu e covârșit de interesul național
16:17
A capitulat Nicușor Dan? Doru Bușcu: Este incapabil să joace funcția de președinte/Nu e covârșit de interesul național
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
EXCLUSIV Se teme Nicușor Dan de AUR? Simion: Nu l-am amenințat cu suspendarea/El este imprevizibil/Vedem dacă se recalibrează
19:17
Se teme Nicușor Dan de AUR? Simion: Nu l-am amenințat cu suspendarea/El este imprevizibil/Vedem dacă se recalibrează
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30, 29 Apr 2026
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O statuie uimitoare care o înfățișează pe Atena, descoperită în Turcia

Cele mai noi

Trimite acest link pe