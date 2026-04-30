Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Tulcea. Flăcările au cuprins și o altă pensiune din apropiere

Un incendiu puternic a izbucnit, joi după-amiază, la o pensiune din localitatea Murighiol, județul Tulcea, iar la fața locului au intervin mai multe autospeciale de stingere.

Din fericire, nu există victime, dar – din cauza vântului puternic – incendiul s-a extins și la o a doua pensiune din apropiere, existând pericol de propagare și la alte imobile învecinate.

Pentru stingerea incendiului, la locul intervenției acționează patru autospeciale de stingere, o autoscară și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență local.

Totodată, pentru gestionarea eventualelor urgențe medicale, la fața locului este prezent un echipaj SMURD precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit Mediafax.

Incendiul se manifestă generalizat, existând în continuare pericol de extindere la alte construcții din apropiere.