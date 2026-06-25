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(P) Salubrizare Sector 5. De ce plasticul trebuie colectat separat?

(P) Salubrizare Sector 5. De ce plasticul trebuie colectat separat?
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O sticlă PET folosită doar câteva minute poate rămâne în natură sute de ani înainte de a se degrada complet, atrage atenția Serviciul de Salubrizare Sector 5, într-un material informativ.

Mai puține deșeuri, obiceiuri sănătoase, impact pozitiv. Această combinație este cheia succesului în privința protecției mediului.

Plasticul poate fi transformat în produse noi. După colectare și reciclare, plasticul poate fi utilizat pentru fabricarea unor noi ambalaje și produse.

Se reduce consumul de energie. Producerea unor materiale din plastic reciclat poate necesita mai puțină energie decât fabricarea lor din materii prime noi.

Cum putem contribui?

  1. Golește recipientele înainte de reciclare.
  2. Clătește ambalajele dacă este necesar.
  3. Turtește PET-urile pentru a ocupa mai puțin spațiu.
  4. Depune-le în containerul destinat colectării separate.

Mai puțin plastic ajunge în natură. Atunci când este colectat separat, plasticul poate fi reciclat și nu ajunge să polueze solul, apele și mediul înconjurător. Prin colectarea separată a plasticului contribuim la reducerea poluării și la valorificarea materialelor reciclabile.

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