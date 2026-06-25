One United Properties lansează Oferta Publică de Cumpărare pentru răscumpărarea și anularea a până la 4.770.000 de acțiuni

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță lansarea unei Oferte Publice de Cumpărare („OPC”) pentru răscumpărarea acțiunilor proprii. Oferta a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 24 iunie 2026. Prin intermediul Ofertei, One United Properties intenționează să achiziționeze până la 4.770.000 de acțiuni, reprezentând până la 4,32% din capitalul social subscris și vărsat al Companiei, la un preț de 33,00 lei per acțiune. Oferta se va derula în perioada 1 iulie 2026 – 14 iulie 2026.

„Alocarea capitalului reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale unei companii listate. Lansarea acestei Oferte Publice de Cumpărare reflectă încrederea noastră în robustețea businessului, în calitatea bazei noastre de active și în perspectivele noastre de creștere pe termen lung. Evaluăm constant modul în care putem utiliza capitalul astfel încât să creăm în timp cea mai mare valoare pentru acționari și considerăm că, alături de investițiile continue în portofoliul nostru de dezvoltări, răscumpărarea și anularea acțiunilor reprezintă o modalitate atractivă de utilizare a capitalului, care crește valoarea per acțiune. Această tranzacție consolidează angajamentul nostru față de dezvoltarea disciplinată, gestionarea prudentă a bilanțului și crearea de valoare pe termen lung pentru acționarii noștri”, a declarat Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație al One United Properties.

Lansarea Ofertei reflectă strategia One United Properties de alocare a capitalului și încrederea în valoarea pe termen lung a businessului. Prin răscumpărarea și anularea acțiunilor, Compania urmărește să reducă numărul de acțiuni aflate în circulație și să crească deținerea proporțională a acționarilor rămași. Totodată, prin intermediul Ofertei, acționarii care doresc să monetizeze parțial sau integral investiția deținută au posibilitatea de a face acest lucru într-un cadru organizat, în timp ce Compania își păstrează flexibilitatea financiară necesară pentru implementarea portofoliului de dezvoltări și urmărirea oportunităților viitoare de creștere.

OPC face parte din programul mai amplu de răscumpărare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 15 octombrie 2025, având ca scop reducerea capitalului social al Companiei. Acțiunile răscumpărate prin intermediul Ofertei vor fi anulate, iar capitalul social al Companiei va fi redus în mod corespunzător.

Membrii Consiliului de Administrație, inclusiv cofondatorii Companiei, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, au confirmat că își vor menține acțiunile deținute și nu vor participa în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

Oferta se va derula în conformitate cu reglementările aplicabile și cu Documentul de Ofertă aprobat. Acționarii care doresc să participe pot oferi spre vânzare o parte sau toate acțiunile deținute pe parcursul perioadei Ofertei, prin SSIF BRK Financial Group S.A., intermediarul Ofertei, sau printr-o societate de servicii de investiții financiare ori o instituție de credit autorizată care participă la Ofertă, în conformitate cu procedurile descrise în Documentul de Ofertă.

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE ) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, România. Din 2007, compania dezvoltă și administrează un portofoliu de proprietăți emblematice, cu accent pe regenerare urbană și investiții imobiliare. One United Properties integrează o platformă de dezvoltare și administrare imobiliară, care acoperă întregul ciclu operațional, de la identificarea și achiziția terenurilor, la design, construcție și management. Modelul de business combină dezvoltarea imobiliară cu active generatoare de venituri recurente, cu accent strategic pe transformarea zonelor urbane subutilizate în comunități moderne bine integrate, care generează valoare pe termen lung. One United Properties este o companie inovatoare, premiată și recunoscută pentru sustenabilitate, eficiență energetică, design și wellness. În 2025, Financial Times a recunoscut One United Properties ca fiind a noua companie cu cea mai rapidă creștere din Europa în ultimul deceniu, în clasamentul său Top 300 al „Campionilor creșterii pe termen lung din Europa”.

Articol susținut de One United Properties.