Autoritățile din Mexic au demarat o anchetă după ce o persoană a rănit cel puțin 17 persoane miercuri seară, după ce a intrat cu mașina într-un grup de suporteri care marcau victoria echipei naționale mexicane la Cupa Mondială.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00 într-o zonă turistică populară din Cabo San Lucas, un oraș-stațiune din Baja California Sur. 17 persoane au suferit răni și au fost transferate la spital, a declarat Alberto Renteria Santana, secretarul general al Consiliului Local Los Cabos. Una dintre aceste persoane se află în stare critică.

Direcția Generală de Securitate Publică din Los Cabos a declarat într-un comunicat pe rețelele de socializare că incidentul a avut loc „în timpul unei adunări masive de cetățeni” în cartierul Centro, după ce echipa națională de fotbal a Mexicului a învins Cehia în cadrul meciurilor de la Campionatul Mondial.

Potrivit declarațiilor poliției, un șofer, „după ce s-a trezit înconjurat de persoane care blocau calea și exercitau presiune fizică asupra vehiculului său, a efectuat o manevră bruscă de accelerare, provocând lovirea mai multor pietoni”. Mașina a gonit apoi prin mulțime înainte de a se lovi de un stâlp de protecție.