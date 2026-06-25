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The Telegraph: Peste 50.000 de migranți ilegali și infractori străini au dispărut din evidențele autorităților britanice

The Telegraph: Peste 50.000 de migranți ilegali și infractori străini au dispărut din evidențele autorităților britanice Galerie Foto 1
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Date interne ale Ministerului de Interne arată că peste 50.000 de migranți ilegali au ieșit din monitorizarea sistemului de imigrație, inclusiv aproximativ 1.200 de infractori străini, relatează The Telegraph. Numărul depășește totalul cererilor de azil aflate încă în așteptarea unei decizii inițiale.

Peste 50.000 de migranți ilegali au dispărut din evidențele autorităților britanice

Ministerul de Interne din Marea Britanie are în evidențe peste 50.000 de migranți ilegali și infractori străini care au fost marcați ca dispăruți după ce nu au mai respectat condițiile de raportare sau au evitat măsurile de control ale autorităților, potrivit unor date interne consultate de inspectorul-șef pentru frontiere și imigrație.

Dintre aceștia, aproximativ 1.200 sunt infractori de naționalitate străină care au evitat procedurile de deportare. Informațiile sunt datate din decembrie 2024 și provin din sistemele oficiale ale Ministerului de Interne.

Mai mulți dispăruți decât cereri de azil în analiză

Datele arată că numărul persoanelor dispărute din evidențe este mai mare decât cel al solicitanților de azil care așteaptă o decizie inițială din partea autorităților.

În martie, în sistem erau înregistrate 48.758 de cereri de azil nesoluționate, sub totalul persoanelor dispărute din monitorizare.

Cine sunt persoanele dispărute din sistem

Categoria include mai multe tipuri de cazuri. Este vorba despre persoane cărora li s-a respins cererea de azil și care au dispărut pentru a evita returnarea în țările de origine, migranți ajunși în Regatul Unit prin traversarea Canalului Mânecii și care au dispărut după plasarea în regim de cauțiune, dar și infractori străini care au evitat deportarea.

Migranții aflați în proceduri de imigrație au obligația de a menține contactul cu autoritățile prin condițiile de raportare impuse de sistem. Neîndeplinirea acestor obligații duce la clasificarea lor drept „absconși” și poate declanșa măsuri de căutare, inclusiv arestare și detenție.

Ministrul de interne pregătește schimbări legislative

Situația apare în contextul în care ministrul de interne Shabana Mahmood pregătește o nouă legislație privind imigrația, care urmează să fie prezentată săptămâna viitoare.

Proiectul vizează limitarea utilizării legislației privind drepturile omului în cazurile de deportare, cu modificări privind aplicarea articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, referitor la viața de familie și reducerea posibilităților de a invoca legislația privind sclavia modernă pentru a bloca expulzările.

Critici privind gestionarea sistemului

Partidul Laburist a dat vina pe gestionarea „haotică” a sistemului de azil de către conservatori pentru migranții dispăruți.

„Gestionarea contactului cu cei care nu au dreptul să se afle în Regatul Unit a fost haotică, iar datele nu erau fiabile”, a declarat o sursă din cadrul Ministerului de Interne.

„Sub guvernul anterior, expulzările nu au reușit să țină pasul cu sosirile, iar conservatorii au oprit procesul decizional privind azilul în timp ce își urmau planul eșuat privind Rwanda. Drept urmare, restanțele în materie de azil au crescut la 175.000.”

Bugetul dedicate aplicării legislației privind imigrația crește la 1,33 miliarde de lire

Guvernul britanic majorează semnificativ resursele dedicate aplicării legislației privind imigrația. Bugetul pentru aceste structuri crește de la 681 milioane de lire în 2023-2024 la 1,33 miliarde de lire în 2028-2029, iar numărul personalului va crește de la 4.500 la 7.300 de angajați.

Între iulie 2024 și finalul lui 2025, autoritățile au efectuat aproximativ 12.300 de arestări în cadrul acțiunilor împotriva muncii ilegale, cu o creștere de 83% față de perioada precedentă de 18 luni.

În același interval, aproape 70.000 de migranți ilegali și infractori străini au fost îndepărtați din Regatul Unit, ceea ce reprezintă o creștere de 41%. Dintre aceștia, aproximativ 10.000 au fost infractori străini.

19.779 de infractori străini aflați în comunitatea britanică

În prezent, 19.779 de infractori străini se află încă în comunitate, în așteptarea deportării după executarea pedepselor. Este cel mai ridicat nivel înregistrat, comparativ cu 7.869 în 2019.

Ministerul de Interne precizează că dispăruții sunt căutați prin echipe specializate de localizare, care lucrează împreună cu poliția, alte agenții guvernamentale și parteneri comerciali. În momentul în care sunt identificate date de contact sau locații, sunt activate echipe de intervenție pentru reținere.

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